Campus Party: a luglio il Festival Internazionale dell'innovazione e della Creatività

Cinque giorni (e quattro notti) non stop, 4 mila tende, 7 palchi, 20 mila visitatori attesi, 350 speaker provenienti da tutto il mondo, 450 ore di contenuti, centinaia di partner, tra aziende, istituzioni, community e università.DalMilano diventa la città a più alta concentrazione di giovani digitali. Arriva infatti in Italia la seconda edizione di, la tappa italiana del più grande festival internazionale sul mondo dell’innovazione e della creatività.L’invito diè sfidante: “Riscriviamo insieme il codice sorgente dell’Italia”. Una vera e propria immersione nella più pura tecnologia, dedicata ai giovani fra i 18 e i 35 anni. Per 5 giorni gli “sviluppatori” del futuro creano insieme, con la partecipazione di aziende, istituzioni, community e università che condividono le proprie esperienze confrontandosi per cambiare il Paese.Attività 24h su 24h ma anche un Village con tende (fornite dall’organizzazione dell’evento) dove sognare nuove dimensioni.è un appuntamento in cui trovare ispirazione, formarsi ma anche confrontarsi h24 sui temi caldi del futuro, spaziando tra. È qui che si incrociano i destini e i talenti di chi già opera o sogna di lavorare nei campi della robotica o dell’ingegneria spaziale, del digital entertainment e della programmazione, della blockchain e del gaming, della computer graphic e della realtà virtuale e aumentata, del biohacking e della fusione uomo/tecnologia ma anche della musica elettronica, dello storytelling, dell’animazione 3D, dell’open source e di altri codici che verranno inventati.è innovazione e creatività allo stato puro - spiega, Presidente di Campus Party Global - perché attraverso la condivisione di passioni e interessi è l’occasione per far nascere quelle idee che cambieranno il futuro del mondo. Campus Party Italia vuole diventare l’appuntamento di riferimento dell’innovazione nel nostro Paese”.L’evento diventa quindi anche un grande contenitore di opportunità, che offre la possibilità ai presenti di mettersi in mostra davanti alle migliori aziende italiane e internazionali. I main partner di Campus Party sono, primo brand assicurativo al mondo che si impegna ogni giorno per diventare partner dei clienti e aiutarli a vivere meglio;, la paytech delle banche, leader in Italia nei pagamenti digitali e, numero uno nella comunicazione esterna in Italia per capacità di valorizzare spazi e servizi pubblici, rendendo le città sempre più smart. Importante novità di questa edizione è la, area in cui i partecipanti e le aziende possono conoscersi e svolgere diverse attività insieme. Un’occasione davvero unica per avere la possibilità di presentarsi a manager e dirigenti aziendali, mostrare il proprio talento, scambiare opinioni con loro e trovare lavoro.Il Festival si sviluppa in tre spazi distinti:Per partecipare alla seconda edizione diè possibile acquistare il biglietto online all’indirizzo: italia.campus-party.org/biglietti