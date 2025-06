TIM: al via il ‘noleggio operativo’ per professionisti e Pmi

TIM lancia il servizio di ‘noleggio operativo’ per professionisti e piccole e medie imprese: una soluzione chiavi in mano realizzata da TIM Business in collaborazione con Grenke - società di riferimento in Italia per il noleggio operativo di tecnologie per il business - per avere smartphone e tablet sempre aggiornati scegliendo tra un’ampia offerta di prodotti.

I clienti possono decidere la durata del noleggio (24, 30 o 36 mesi), pagando un canone fisso mensile, 100% deducibile, che include anche l’assistenza Kasko per la copertura di furti, smarrimenti e danni accidentali. In questi casi TIM mette a disposizione un servizio dedicato per la sostituzione del prodotto con uno nuovo.

Al termine del contratto sarà possibile sostituire i prodotti in noleggio con nuovi modelli più avanzati per disporre sempre delle migliori novità tecnologiche. Una soluzione flessibile e sostenibile che facilita il lavoro quotidiano di professionisti e piccole e medie imprese che vogliono avvalersi di strumenti tecnologici e digitali sempre innovativi.

A differenza dell’acquisto, il noleggio operativo consente di non immobilizzare capitali, offrendo vantaggi a livello fiscale. Una modalità sempre più diffusa tra professionisti e piccole e medie imprese che consente di avere beni strumentali e servizi per un periodo definito, senza investimenti immediati e consentendo la detrazione totale del costo affrontato, migliorando così la gestione finanziaria.

Un altro vantaggio è la possibilità di disporre delle ultime novità presenti sul mercato per lavorare in maniera efficiente e far crescere il proprio business senza più avere dispositivi obsoleti, un vero facilitatore della digital transformation delle imprese e dei professionisti. Con il nuovo servizio di TIM si passa a modelli di smartphone più avanzati, senza preoccuparsi di gestire costi di manutenzione dei dispositivi o di rivenderli, ottimizzando così anche l’impatto sull’ambiente.

