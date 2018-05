Il popolo dei social diviso sul Presidente Mattarella

legata al nome di Paolo Savona come possibile Ministero dell'Economia, e la. Al contrario, gli utenti disi mostrano. Ildei tweet sostiene la posizione del Quirinale e solo ilsi dichiara contrario.È quanto risulta dall'analisi diprincipale istituto italiano nell'analisi e gestione della reputazione online di brand e figure di rilievo pubblico,che ha preso in esame contenuti in particolare su Facebook e Twitter, teatri principali della diatriba online da quando si è interrotta la trattativa per la composizione del governo Lega-Movimento 5 Stelle."La totale inversione del sentiment registrata su Twitter e Facebook – commentar – rivela un'analoga distanza tra i target che utilizzano solitamente i due canali: Facebook ha infatti raccolto le immediate reazioni degli utenti con una carica emotiva più evidente, Twitter in linea con il suo posizionamento è stato utilizzato principalmente dal mondo dell'informazione, della politica e in generale da utenti che hanno preferito mantenere nei loro commenti una linea più tecnica e istituzionale. Per quanto la campagna #iostoconmattarella sia nata spontaneamente nei tweet, non ha comunque raggiunto l'impatto emotivo dei commenti sparsi ovunque su Facebook".I sostenitori del nascente Governo "legastellato", ma non solo loro, hanno invaso il web con centinaia di commenti, immagini e GIF animate farcite di insulti, minacce e offese al Presidente della Repubblica. Gli hashtaghanno invaso il mondo social. C'è chi accusa il Presidente della Repubblica di adottare una"ora non si tratta più di lotta tra destra e sinistra. Ora si tratta di lottare uniti per la sovranità popolare contro l'europeismo massacrante e dittatoriale", chi invece lo accusa di aver mandato nel caos l'intero Paese solo per"Non esiste mandare nel caos il paese per fini ideologici. Credo sia arrivato il momento per #impeachment a #Mattarella. È una strada obbligata e coerente". Tanti sono i commenti di chi si è sentito "dalla Repubblica italiana, dal sistema di voto, dalla democrazia e dai politici in generale.D'altro canto molti sono stati, soprattutto su Twitter, anche i commenti e le parole di solidarietà espresse nei confronti del Presidente – emerso nelle descrizioni come una figura mite e un inflessibile statista. Gli hashtagsono stati ritwittati centinaia di volte. "Grazie al presidente #Mattarella per la limpida fedeltà alla Costituzione e al popolo italiano" o "Il Presidente #Mattarella ha agito nel rispetto della Costituzione e nell'interesse degli italiani #GraziePresidente" e ancora "Da oggi Sergio Mattarella ha un posto d'onore nei libri di storia. Se lo merita tutto. #iostoconMattarella" sono tra i commenti positivi più ricorrenti sui social. Sono poi molti gli internauti che traggono un respiro di sollievo dopo il discorso del Capo di Stato e apprezzano il suo coraggio: "Mattarella non si è fatto intimidire dalla mafia figuriamoci da quattro fascisti #iostoconmattarella".Interessante analizzare infine i commenti sotto i post dei principali leader politici della scena italiana. La pagina Facebook che ha registrato la maggior reattività sulla vicenda è quella di, seguita da quella di. Gli utenti più solidali con Mattarella si trovano in particolar modo sulla pagina didi commenti positivi). Inaspettatamente sulla pagina di, tra la valanga di critiche piovute all'indirizzo del Presidente della Repubblica, si registrae della sua decisione. I piùsi trovano invece sulla pagine social didi commenti negativi nei confronti del Presidente),di commenti negativi),di commenti negativi) e infine, anche qui un dato che stupisce data la posizione espressa dal leader di Liberi e Uguali, su quella diche tra i commenti sulla vicenda rilasciati dai suoi fan conta ildi critiche verso la decisione di Mattarella. Situazione simile sulla pagina diil sostegno espresso dal leader di Forza Italia a Mattarella, come espresso da diversi commenti.