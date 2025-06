I film e le serie TV più gettonate nel mese di maggio 2025: la classifica di JustWatch

Anche questo mese JustWatch, la guida al mondo di contenuti in streaming, ha pubblicato la classifica mensile dei film e delle serie tv più gettonate in Italia a maggio 2025 nella quale sono indicati anche i cambiamenti di posizione rispetto al mese precedente.

In vetta troviamo “Conclave”, il thriller politico ambientato tra le mura vaticane. I cardinali si riuniscono in segreto per eleggere il nuovo Pontefice, tra tensioni, complotti e giochi di potere che minacciano di destabilizzare l’intero processo. Un film avvincente e carico di mistero che ha conquistato il pubblico italiano, complice anche il recente Conclave reale che ha eletto Papa Leone XIV. Una storia di intrighi e segreti ambientata nel cuore della cristianità.

Sale in seconda posizione “Triangle of Sadness”, la satira sociale firmata da Ruben Östlund. La pellicola racconta la surreale esperienza di Carl e Yaya, modelli e influencer invitati su uno yacht per una crociera esclusiva. Tra passeggeri eccentrici, dinamiche di potere sempre più grottesche e una tempesta improvvisa, il film riflette con ironia tagliente su privilegi, apparenze e fragilità sociali. Vincitore della Palma d’Oro a Cannes, continua a far discutere.

Sul gradino più basso del podio si piazza “Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno”. Ethan Hunt torna con una nuova, adrenalinica missione per sventare una minaccia globale. Inseguimenti spettacolari, colpi di scena e doppi giochi caratterizzano questo nuovo capitolo della saga action più amata dal pubblico italiano. Il film conferma il fascino senza tempo di Tom Cruise nei panni dell’agente segreto più spericolato del cinema.

Debutta in quarta posizione “A Complete Unknown”, biopic musicale dedicato a Bob Dylan. Il film riporta gli spettatori al 1965, quando il celebre cantautore americano decise di passare al rock elettrico, scatenando una controversia nel mondo del folk. Una pellicola che racconta con intensità il coraggio di rompere le regole e ridefinire il proprio percorso artistico. Interpretazioni convincenti e una colonna sonora iconica.

Perde la vetta e scende al quinto posto “The Substance”, thriller sci-fi disturbante e provocatorio. La storia di una donna che crea una versione migliorata di sé grazie a una misteriosa sostanza continua a catturare il pubblico, nonostante il calo. Una sola regola: alternarsi una settimana alla volta con il proprio doppio perfetto. Ma quando l’equilibrio si spezza, le conseguenze sono devastanti. Un racconto di ossessioni e identità.

Sesto posto per “Il Gladiatore II”, atteso sequel dell’epico film di Ridley Scott. Lucio, ormai adulto, si ritrova a impugnare le armi per scrivere il proprio destino in un impero ancora segnato dalle ombre di Commodo. Il film esplora il passaggio da schiavo a guerriero libero, in un’arena che è specchio della brutalità e della corruzione di Roma. Azione, vendetta e gloria tornano a infiammare gli schermi.

Nuova entrata in settima posizione per “A Working Man”, action thriller ad alta tensione. Levon Cade, ex agente antiterrorismo ritirato dall’azione, è costretto a tornare in gioco quando una ragazza scompare misteriosamente. Tra indagini clandestine, criminalità organizzata e segreti sepolti, Cade dovrà affidarsi alle sue abilità letali per salvare la giovane e proteggere la propria famiglia. Un film teso e coinvolgente.

Scende di una posizione all’ottavo posto “Diamanti”. La pellicola corale e visionaria di Ferzan Özpetek immagina un mondo alternativo in cui le donne detengono il potere politico e sociale, relegando gli uomini ai margini. Un film che riflette sui ruoli di genere e sul significato di libertà e identità, raccontato attraverso gli occhi di un gruppo di attrici e amiche riunite in una villa fuori dal tempo.

Al nono posto troviamo “The Assessment”, inquietante dramma distopico. Ambientato in un futuro prossimo dove la genitorialità è rigidamente controllata, il film segue una coppia che si sottopone a una valutazione di sette giorni per ottenere il diritto di avere figli. Tra pressioni psicologiche, interrogatori e prove estreme, la storia si trasforma in un incubo sociale e morale. Un racconto di resistenza e disperazione.

Chiude la top 10 “Un altro piccolo favore”, commedia-thriller ambientata tra i panorami mozzafiato di Capri. Stephanie Smothers e l’enigmatica Emily Nelson si ritrovano coinvolte in un misterioso omicidio durante il sontuoso matrimonio di Emily con un affascinante uomo d’affari italiano. Tra bugie, seduzioni e colpi di scena, il film mescola umorismo nero e tensione. Una vacanza di lusso che si trasforma in un incubo.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita