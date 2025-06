Logic Pro amplifica il beatmaking su Mac e iPad con nuove funzioni

Apple ha introdotto nuovi aggiornamenti di Logic Pro per Mac e iPad che potenziano il beatmaking e la produzione. L’innovativa funzione Stem Splitter offre ora una fedeltà audio ancora superiore ed è in grado di separare chitarra e pianoforte in stem musicali. Con Flashback Capture, l’utente può recuperare e ripristinare performance memorabili anche se ha dimenticato di registrarle. E grazie ai nuovi pacchetti audio carichi di energia, come Dancefloor Rush, chi crea beat potrà contare su nuovi loop e kit per dare una marcia in più alle proprie tracce.

Lo strumento Stem Splitter estrae più dettagli dalle vecchie demo e registrazioni, e ora supporta gli stem per chitarra e pianoforte. Chi produce musica può selezionare facilmente le variazioni di stem più comuni, come a cappella, strumentale o strumentale con voce, usando i preset. Grazie poi alla nuova funzione di submix, è più facile esportare solamente le parti di audio desiderate, per esempio rimuovendo la voce per creare una traccia strumentale, oppure batteria e basso per un remix personalizzato.

La funzione Flashback Capture consente all’artista di recuperare performance indimenticabili anche se ha dimenticato di registrarle.2 Si possono ripristinare rapidamente performance audio e MIDI tramite un comando da tastiera o un pulsante personalizzato nella barra di controllo. Abilitando la modalità Cycle, chi fa musica può improvvisare più versioni, e Flashback Capture organizzerà automaticamente ogni versione in una cartella dedicata.

Logic Pro introduce nuovi pacchetti audio per dare una marcia in più alla produzione musicale. Dancefloor Rush, il pack più recente per Mac e iPad, offre un’infinità di suoni di batteria e basso realizzati con maestria e completi di oltre 400 loop dinamici, intensi drum kit e una griglia Live Loops personalizzata. L’aggiornamento di oggi introduce inoltre due nuovi pacchetti audio in Logic Pro per Mac: Magnetic Imperfections e Tosin Abasi. Magnetic Imperfections presenta una texture originale che cattura l’essenza pura e inalterata del nastro analogico, mentre Tosin Abasi offre suoni di chitarra progressive metal con amplificatori boutique, effetti unici, esclusive tecniche di picking e i riff inconfondibili dell’artista.

Learn MIDI è ora disponibile su iPad e offre un controllo diretto all’utente, che potrà assegnare facilmente manopole, fader e pulsanti sui dispositivi MIDI a plug‑in, strumenti e altri parametri automatizzabili in Logic Pro. Grazie all’interfaccia intuitiva e al feedback visivo in tempo reale di Learn MIDI, è possibile creare rapidamente assegnazioni personalizzate e visualizzare i controlli disponibili senza mai abbandonare il flusso creativo.

Altre funzioni che ottimizzano la creatività su Mac:

- Notepad offre ancora più flessibilità e controllo grazie al supporto integrato per gli Strumenti di scrittura basati su Apple Intelligence, che possono aiutare l’utente a rendere più espressivo un testo o a riscriverlo, e perfino collaborare alla creazione dei testi delle canzoni direttamente nell’app.

- Grazie alla nuova funzione di ricerca e selezione è possibile trovare le tracce per nome o numero, per una gestione più semplice e intuitiva dei progetti di grandi dimensioni.

Logic Pro 11.2 per Mac è disponibile dal 28 maggio sul Mac App Store come aggiornamento gratuito per chi già usa l’app e a € 229,99 per chi la scarica per la prima volta. È inoltre disponibile nel pacchetto di app professionali per l’istruzione, che include anche Final Cut Pro, MainStage, Motion e Compressor a € 229,99. Logic Pro per Mac richiede macOS Sequoia 15.4 o successivo. Maggiori informazioni sono disponibili su apple.com/it/logic-pro.

Logic Pro 2.2 per iPad è disponibile dal 28 maggio sull’App Store come aggiornamento gratuito per chi già usa l’app e a € 4,99 al mese o € 49 all’anno, con un mese di prova gratuita, per chi la scarica per la prima volta. Logic Pro per iPad richiede iPadOS 18.4 o successivo. Maggiori informazioni sono disponibili su apple.com/it/logic-pro-for-ipad.

