La Juventus vola anche sui social e CR7 regna su Instagram

ha stilato tramite la sua piattaforma proprietaria,, una classifica che incorona idi Serie A più coinvolgenti su. Prendendo come riferimento temporale il periodo, sono stati analizzati i profili Instagram dei principali calciatori che militano nel campionato italiano ed è stata creata una Top 10 per(somma di like e commenti).Al primo posto, senza troppe sorprese, si classifica il giocatore più chiacchierato dell'anno:. Con unesagerato pari ae ben, CR7 è al momento il personaggio che vanta la più ampia follower base su Instagram, al mondo. La maggior parte dei contenuti pubblicati dal fuoriclasse portoghese sul suo profilo sono di carattere calcistico o pubblicitario ma sono i post che lo ritraggono assieme alla famiglia (la fidanzata Georgina e i quattro figli) ad essere i più apprezzati dai suoi social tifosi.Medaglia d'argento con distacco per il giovane attaccante argentino,, che totalizzanel trimestre. La Joya, com'è affettuosamente soprannominato nel suo paese natale, conta oltreche coinvolge nelle sue stories tramite il Question Sticker, invitandoli a fare domande e ad interagire con lui!Il terzo posto se lo aggiudica, giovane capitano del FC Internazionale e unico non juventino della classifica. Icardi, che può contare su oltree oltre, pubblica sul suo profilo Instagram moltissime istantanee private assieme alla moglie, Wanda Nara, e ai cinque figlioletti: Valentino, Costantino, Benedicto, Francesca e Isabella.Dal quarto all'ottavo posto altri cinque calciatori juventini, nell'ordine:, che riempiono i loro profili con foto scattate durante gli allenamenti, assieme ai compagni di squadra, o durante le partite.Al nono posto si attesta l'unico calciatore italiano della nostra classifica: il capitano juventino, che vanta oltre. Al decimo posto, infine, si classifica il portiere polacco,, subentrato allo storico portiere titolare della juve, Gigi Buffon.