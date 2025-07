Apple Retail arriva in Arabia Saudita con il lancio dell’Apple Store online

Apple ha annunciato l’espansione di Apple Retail nel Regno dell’Arabia Saudita con il lancio dell’Apple Store online e dell’app Apple Store, permettendo per la prima volta di ricevere supporto direttamente da Apple in arabo. L’arrivo dello store online segna una nuova era per i clienti in Arabia Saudita, che potranno acquistare tutta la gamma di prodotti Apple con un servizio offerto dai team specializzati di Apple.

“Siamo davvero felici di portare l’Apple Store online e l’app Apple Store in Arabia Saudita, offrendo un nuovo modo per scoprire e acquistare la fantastica gamma di prodotti e servizi Apple”, ha detto Deirdre O’Brien, Senior Vice President of Retail and People di Apple. “I nostri clienti in Arabia Saudita sono entusiasti di quello che possono fare con la tecnologia, e i nostri team non vedono l’ora di entrare in contatto con loro e aiutarli a scoprire come le innovazioni Apple possono migliorare la loro vita di tutti i giorni.”

Apple ha annunciato di voler aprire il primo di vari negozi Apple Store in Arabia Saudita a partire dal 2026. Nell’ambito di questa espansione, Apple è nelle fasi iniziali di progettazione di un iconico store a Dirʿiyya, città riconosciuta patrimonio mondiale UNESCO. L’espansione retail di Apple si aggiunge agli investimenti e alle attività dell’azienda già in essere nel Paese. Un esempio è la prima Apple Developer Academy della regione, aperta a Riyad nel 2021 in collaborazione con il governo del Regno dell’Arabia Saudita, la Tuwaiq Academy e la Princess Nourah bint Abdulrahman University.

