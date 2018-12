Qualcomm fa bloccare le vendite di iPhone in Germania

ha reso noto che il tribunale del distretto di Monaco ha stabilito chein relazione alla tecnologia di risparmio energetico negli smartphone e ha accolto la richiesta di ingiunzione permanente di Qualcomm,. L'ingiunzione riguarda tutti i modelli di iPhone che includono le funzionalità colpevoli di violazione e viene applicata ai soggetti Apple nell’Unione Europea e ad Apple Incorporated. La decisione diventerà effettiva nel momento in cui Qualcomm depositerà una cauzione a copertura dei potenziali danni sostenuti da Apple nel caso in cui la sentenza venga successivamente annullata o modificata in appello. La richiesta al tribunale da parte di Apple di sospendere l'ingiunzione è stata respinta.La corte ha inoltre stabilito che, con un importo che sarà determinato a seguire."Solamente nelle ultime due settimane due stimati tribunali in due diverse giurisdizioni hanno confermato il valore dei brevetti di Qualcomm e riconosciuto la violazione di Apple, vietando la vendita di iPhone negli importanti mercati di Germania e Cina,” ha affermatoIl tribunale ha inoltre accolto la richiesta di Qualcomm di analizzare dettagliatamente i rendiconti associati a tutte le vendite,, nonché il ritiro e la distruzione da parte dei rivenditori in Germania di tutti i dispositivi imputati.Il brevetto di Qualcomm violato riguardache consente al dispositivo di utilizzare la potenza in modo più efficiente e prolungare quindi la durata della batteria negli smartphone.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita