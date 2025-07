Amazfit Balance 2: tecnologia pronta a immergersi

l mercato globale degli sport acquatici è in forte crescita: dagli attuali 43 miliardi di dollari, si stima possa raggiungere gli 83 miliardi entro il 2035. Attività come surf, snorkeling e immersioni attirano sempre più appassionati pronti a vivere l’estate in modo attivo, dinamico e immersivo.

Per affrontare ogni sfida – sopra o sotto la superficie – serve il compagno giusto al polso! Ed è qui che entra in gioco Amazfit Balance 2, lo smartwatch progettato per le avventure marine più intense.

Balance 2, disponibile nelle colorazioni nero classico e arancione brillante, rispetta lo standard 10 ATM ed è progettato per resistere fino a 45 metri di profondità.

Inoltre Amazfit Balance 2 monitora parametri avanzati come:

Limite di non decompressione : il tempo massimo per immergersi in sicurezza senza soste obbligate durante la risalita.

PPO2 (Pressione Parziale dell’Ossigeno) : un parametro cruciale per prevenire la tossicità dell’ossigeno a profondità elevate.

Balance 2 funziona anche come bussola subacquea, misura in tempo reale profondità e durata dell’immersione e, grazie all’app Zepp, puoi potenziarne ulteriormente le capacità. Tra le mini-app disponibili, ce n’è una che misura la distanza in linea retta tra due punti – ideale per calcolare il tragitto da nuotare o pianificare l’uscita perfetta.

