Amazon.it fa un regalo ai nati nel 1999 grazie al bonus cultura

Per i nati nel 1999 sono gli ultimi giorni per utilizzare il, 500 Euro in prodotti culturali da poter spendere anche su Amazon.it nelle categorie libri,su Amazon.it.Tutti i nati nel 1999 che fino al 31 dicembre 2018 faranno un acquisto di almeno diutilizzando il Bonus Cultura 18app come metodo di pagamento, riceveranno un buono sconto parametrato alla spesa effettuata rispettivamente da 5, 8, 12, 24, 35 o 75 Euro da spendere nelle categoriePer attivare la promozione è necessario inserirenella schermata di conferma dell'ordine e prima di concludere l'acquisto. Il Buono Sconto Amazon sarà inviato via email a partire dal 10 gennaio 2019 e a seguito della spedizione dell'ordine. L'offerta è valida suiUlteriori informazioni e dettagli sulla promozione sono disponibili al seguente