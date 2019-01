Bugatti usa la stampa 3D per le pinze freni della supercar Chiron

ha dimostrato la fattibilità della stampa 3D nella produzione di, da impiegare nella sua supercar Chiron. A gennaio Bugatti aveva annunciato questo sviluppo, spiegando che con la stampa 3D intendeva produrre pinze in titanio invece che nel classico alluminio.Il vantaggio delsta nel fatto che è più leggero dell'alluminio, pur essendo estremamente resistente. Una caratteristica importante per la Bugatti Chiron, che monta le pinze per freni più grandi di qualsiasi altra vettura di "normale" produzione. L'estrema resistenza del titanio, però, comporta un problema: è molto difficile produrre componenti in questo materiale per fusione o fresatura.Bugatti ha aggirato il problema usando la stampa 3D per sinterizzazione. All'interno di una stampante 3D, quattro raggi laser fondono una- più precisamente lega di titanio misto ad alluminio e vanadio - creando ben 2.213 strati sovrapposti di materiale. Ogni pezzo richiede circa, il risultato finale è una pinza di grandi dimensioni (circa 41 x 21 x 14 centimetri) ma allo stesso tempo leggera: 2,9 chilogrammi contro i 4,9 della versione tradizionale in alluminio.La pinza stampata in 3D è inoltre più resistente. Il materiale usato deriva dall'industria aerospaziale e riesce a sopportare forze di circaMa anche la pinza più evoluta serve a poco se non supera i test prestazionali, cosa che invece la nuova produzione Bugatti ha fatto lo scorso dicembre. Montata su un sistema di test meccanico, la pinza ha superato test di frenata equivalenti a. E raggiungendo senza danni temperature di funzionamento anche oltre i mille gradi.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita