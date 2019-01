CES 2019 a tutto laptop gaming

Acer Predator Triton 900 e Triton 500

Nel mercato PC ci sono praticamente solo due comparti che danno soddisfazioni ai produttori: i laptop e il gaming. Non stupisce quindi che al CES 2019 di Las Vegas proprio i laptop gaming siano stati in evidenza, con molti marchi che hanno rinforzato la loro offerta. A scatenare tutto è stato il lancio delle, quindi con accelerazione hardware per il ray tracing, a tutto vantaggio della resa grafica (singolo gioco permettendo).Le nuove schede grafiche RTX 20xx hanno subito trovato casa indi diversi produttori. Ecco gli annunci più interessanti arrivati da Las Vegas.Acer ha portato al CES un prodotto decisamente di rottura.ha un display da 17 pollici 4K touch "incernierato" che si presenta a tutti gli effetti come un. Pur essendo abbastanza sottile (meno di 2,5 centimetri) integra infatti una scheda grafica GeForce RTX 2080, un processore Intel Core i7 a sei core, storage NVMe e sino a 32 GB di RAM. Arriverà in Europa a marzo, con prezzi conseguenti alla sua progettazione: a partire da 4.199 euro.Per i più tradizionalisti c'èHa un display da 15,6 pollici Full HD e parecchie carte da giocare, perché le opzioni di configurazione sono le stesse del fratello maggiore 900, quindi arrivano anche in questo caso a GPU GeForce RTX 2080 e processori a sei core. Il prezzo è molto più accessibile: disponibile in Europa a febbraio a partire da 1.999 euro.Asus ha risposto indirettamente ad Acer con un suo convertibile, un prodotto per certi versi anche più estremo, più "trasportabile" che portatile. Si tratta di, la cui unità centrale integra un display da 17,3 pollici Full HD a 144 Hz, in uno chassis in alluminio che ospita anche une, per lo storage, un array RAID 0 con tre unità NVMe. La tastiera può essere collegata magneticamente allo chassis o staccata del tutto, in configurazione desktop. La parte grafica è demandata a una scheda GeForce RTX 20xx.La novità Asus nel classico formato laptop è invece, con schermo da 17 pollici sempre a 144 Hz e che adotta anch'esso schede grafiche GeForce RTX 20xx, ma si ferma a processori Intel Core i7 a sei core.Molti brand hanno una "squadra" definita da tempo per il gaming portatile: un modello da 15 pollici per un uso effettivamente in movimento e una versione da 17 pollici per chi vuole. Lenovo segue questa filosofia e non l'ha cambiata, introducendo però nuovi modelli di portatili.Il nuovo top di gamma è, che nella versione da 15 pollici arriva a una scheda grafica GeForce RTX 2070 ma nella versione a 17 pollici "sale" alla RTX 2080. In entrambi i casi il portatile può integrare processori Core i7, 32 GB di RAM, un display Fill HD a 144 Hz e una tastiera retroilluminata Corsair iCue.Il nuovo fratello minore del Y740 è, un laptop con display da 15 pollici la cui sezione grafica si ferma alla scheda GeForce RTX 2060.MSI ha presentato due nuovi gaming laptop con display da 17 pollici.è il top di gamma e dispone di processori Core i7, scheda grafica GeForce RTX 2080 e pannello da 144 Hz.Dotazione tecnica analoga per il nuovo, che però ha un design più aggressivo pensato per i gamer davvero entusiasti e, nello chassis, un sistema di raffreddamento a dopia ventola. Per chi invece cerca un modello da 15 pollici non c'è una novità completa ma il, che acquista schede grafiche RTX fino alla versione 2070.Diversi produttori di laptop per il gaming hanno preferito restare nella scia di prodotti presentati magari di recente e che hanno già conquistato una loro fetta di gamer, semplicementeal loro interno.È il caso di Dell per la linea, lanciata solo qualche mese fa. Il refresh tecnologico si concretizzerà alla fine di gennaio con quattro nuovi modelli dalle configurazioni di tutto rispetto, che arrivano sino a processori Core i9 a sei core e schede grafiche. Lo storage sarà solamente SSD, con una o due unità, i display saranno da 15,6 pollici con opzioni Full HD (anche a 144 Hz) e 4K.HP ha annunciato l'aggiornamento della linea, che avverrà per passi successivi. Avedremo modelli con nuove schede grafiche Nvidia GeForce RTX 20xx invece delle attuali GTX, modelli che per il resto dovrebbero mantenere le configurazioni attuali, quindi in particolare display da 15,6 pollici a 144 Hz, storage ibrido HDD+SSD e sino a 32 GB di RAM.vedremo invece l'introduzione di due opzioni aggiuntive: une un chipset wireless WiFi 6. Non dovrebbe cambiare lo chassis del notebook, anche perché una delle caratteristiche allettanti degli Omen 15 è un sistema a doppia ventola capace di dissipare oltre 100 Watt di energia termica.Samsung non è proprio un marchio da gamer (o non lo è ancora), ma evidentementeAl CES 2019 la casa coreana ha presentato una versione aggiornata del laptop, puntando su una dotazione in linea con gli annunci dei brand più noti nel campo: processori i7 a sei core, schede grafiche GeForce RTX 20xx, display da 15,6 pollici a 144 Hz.