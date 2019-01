CES 2019: Dell rivoluziona la linea gaming Alienware con Area-51m

Alienware m17 e la serie G

Il CES 2019 sarà ricordato dai gamer come l'edizione in cui il concetto di laptop gaming ha visto forse più rivisitazioni. Dai "convertbili" di Acer e Asus a una novità presentata immediatamente dopo:. Il marchio che fa capo a Dell ha infatti deciso di presentare un, valido oggi per la configurazione evoluta che offre ma idealmente anche in futuro, per la possibilità di sostituire processori e schede grafiche.Alienware Area-51m, nella sua configurazione attuale, può ospitare processori Intel Core di ultima generazione (i Core i7-8700, i7-9700K i i9-9900K) e il top di gamma dell'offerta Nvidia per il mondo mobile, ossia la scheda grafica(in più overcloccabile mediante il software Alienware Command Center).Altre caratteristiche hardware di Area-51m sono un display da 17,3 pollici Full HD (opzionalmente a 144 Hz e con eye-tracking), storage ibrido HDD+SSD,. Ovviamente però il dato che salta all'occhio è la possibilità diIn teoria dovrebbe essere possibile - capacità tecniche personali permettendo - sostituire la CPU in dotazione con qualsiasi altra compatibile con il chipset Intel Z390.La sostituzione della scheda grafica è un po' meno ovvia, perché Area-51m usa(il Dell Graphics Form Factor, o DGFF). Se i prossimi chip grafici di Nvidia o AMD potranno essere integrati in schede DGFF, l'aggiornamento sarà tutto sommato semplice. Se i chip invece non saranno integrabili in componenti DGFF, niente aggiornamento.Per chi cerca prodotti meno estremi di Area-51m, Dell ha anche aggiornato gli Alienware m15 ma soprattutto ha lanciato. Il design non cambia ma si aggiornano i componenti interni, con processori Intel Core di ottava generazione (Core i5-8300H, Core i7-8750H, Core i9-8950HK) e schede grafiche Nvidia RTX 20xx. Il display da 17,3 pollici può essere Full HD o 4K.Ai gamer meno accaniti è destinato il. Tre i modelli: uncon display da 15 pollici e duecon schermi da 15 e 17 pollici. I processori supportati comprendono le CPU Intel Core da quattro a sei core e le GPU comprendono i nuovi lanci Nvidia GeForce RTX 20xx.Tutti i nuovi prodotti sarannonegli Stati Uniti, con prezzi base rispettivamente di 2.549 dollari per Alienware Area-51m, 1.579 per i modelli Alienware m15 con GPU Nvidia GeForce RTX 20xx, 1.649 per Alienware m17, 999 per il G5 15", 1.380 per il G7 17" e 1.099 per il G7 15".