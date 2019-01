Toshiba presenta i nuovi HDD Enterprise Capacity da 16TB della serie MG08

ha

presentato idella, hard disk da 16TB, la più ampia capacità tra le soluzioni di HDD(CMR) del mercato.Questi HDD offronorispetto alle unità da 12TB, (ampiamente utilizzate oggi) e il 14% di capacità in più rispetto ai precedenti modelli da 14TB.Gli HDD MG08 da 16TB sono compatibili con la più ampia gamma di applicazioni e die inoltre si adattano a workload misti di lettura e scrittura random e sequenziale sia in ambienti cloud e sia in data center tradizionali. La serie MG08 rappresenta la seconda generazione degli HDD ad elio (helium-sealed) di Toshiba e l'ottava della famiglia HDD Enterprise Capacity.Con la serieda"Toshiba ha raggiunto il primato nei sistemi di archiviazione ad ampia capacità di memorizzazione e maggiore efficienza energetica grazie al design a elio a 9 piatti. Questa innovativa tecnologia è stata introdotta già lo scorso anno nei modelli da 14TB e si basa su un avanzato processo di saldatura a laser che garantisce una perfetta sigillatura dell'elio all'interno della scocca"ha commentatoLa seriedaoffre una velocità di rotazione di, un workload rating fino aall'anno, un(Mean Time To Failure) di, unadi, la possibilità di scelta tra le interfacce SATA e SAS, il tutto in un form-factor di 3,5 pollici standard di settore.