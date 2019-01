Le nuove tecnologie Intel in mostra al Ces 2019

Alla vigilia del CES, i dirigenti di Intel, Senior Vice President del Client Computing Group,, Executive Vice President del Data Center Group e ilprofessor, President e CEO di Mobileye (società di Intel) sono saliti sul palco per mostrare l'impegno dell'azienda a migliorare costantemente le fondamenta delche faranno progredire il nostro modo di vivere il mondo ed espandere il potenziale umano.L'azienda ha fatto una serie di annunci che spaziano dai PC e dai nuovi dispositivi a diversi segmenti in crescita, tra cui l’intelligenza artificiale,. I dirigenti di Intel hanno parlato, inoltre, dell’innovazione necessaria per data center, cloud, rete e periferia della rete (edge) affinché siano rese possibili le nuove esperienze per l’utente e i design del futuro.Intel ha presentato i suoi ultimiprodotti, disponibili da oggi, dotati di capacità avanzate di intelligenza artificiale e memoria, e i prodotti per PC desktop della famiglia di processoriHa annunciato, inoltre,, e il futuro dei nuovi design di chip basati sulla propria tecnologia di packaging 3D (Foveros).Intel ha anche messo in luce ciò che è possibile fare quando più tecnologie interagiscono perfettamente su tutti i livelli di computing. Comcast e Intel stanno collaborando per dar vita. Nuove iniziative in collaborazione con Alibaba dimostrano come l’intelligenza artificiale offriràagli atleti la tecnologia di trackingalle prossime Olimpiadi.Mobileye e Ordnance Survey ci avvicineranno alla realizzazione di città intelligenti e strade più sicure.“Chiunque può affermare la propria leadership in un caso d’uso isolato, ma l’obiettivo di Intel è più ampio. La prossima era del computing richiede innovazione ad un livello completamente nuovo. Un livello che comprende l’intero ecosistema ed interessa tutti gli aspetti del computing, connetività ed altro. Non ci accontenteremo di qualcosa di meno.”– Gregory BryantSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita