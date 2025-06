Connessioni al top: nuovi FRITZ! fibra 10G, DSL e Wi-Fi 7

Nuovi prodotti della famiglia FRITZ! che ampliano l’offerta Wi-Fi 7 e fibra presentati in anteprima da AVM in occasione di ANGA COM, la fiera annuale di Colonia (Germania) dedicata a provider, fornitori e professionisti per discutere le ultime innovazioni del mercato broadband.

In dettaglio:

- FRITZ!Box 7630, il nuovo modello DSL di fascia entry-level, ma già equipaggiato con il recentissimo standard Wi-Fi 7;

- FRITZ!Box 4630, il nuovo router wireless per modem in fibra ottica (ONT) con velocità fino a 2,5 Gbit/s;

- FRITZ!Repeater 1610 Outdoor ideale per estendere il segnale nelle aree esterne e garantire una solida copertura Wi-Fi grazie alla connessione in rete tramite Power-over-Ethernet (PoE);

- FRITZ!Repeater 1700 e il FRITZ!Repeater 2700, i due nuovi repeater Wi-Fi 7 che lavorano in perfetta sintonia con un FRITZ!Box o qualsiasi altro router per estendere la connessione Internet in ogni angolo della casa/ufficio, assicurando una copertura completa per tutti i dispositivi.

Inoltre, AVM ha annunciato anche il FRITZ!Mesh Set 1600 che insieme al FRITZ!Mesh Set 4200 - già disponibile - sono le soluzioni Mesh Wi-Fi progettate per offrire una portata eccezionale e la massima flessibilità d'uso con qualsiasi modem.

AVM ha maturato una profonda conoscenza delle esigenze delle reti in fibra ottica, garantendo piena compatibilità con lo sviluppo delle diverse tecnologie: AON, GPON e XGS-PON. Questa expertise consente di progettare modelli FRITZ!Box che si distinguono per facilità di installazione sia lato operatore sia utente finale, assicurando al contempo prestazioni sempre ai massimi livelli.

Per i provider, e per il mercato B2B, i nuovi FRITZ!Box rappresentano una soluzione strategica per offrire connessioni a banda ultra-larga. Grazie alla possibilità di collegarsi direttamente alla rete in fibra ottica o al modem ottico (ONT), modelli (già annunciati o già disponibili) come il FRITZ!Box 5690, 5690 Pro, 5690 XGS e FRITZ!Box 4690 garantiscono ai clienti un accesso internet incredibilmente veloce. I FRITZ!Box si distinguono per l’eccellente interoperabilità sia sulle reti in fibra ottica che su quelle DSL.

