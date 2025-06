L’universo Disney arriva su Samsung Art Store con una nuova selezione di contenuti in 4K

Samsung ha annunciato l’arrivo di nuove opere tratte dall’iconico catalogo Disney all’interno del Samsung Art Store, permettendo a tutti gli utenti iscritti alla piattaforma di rivivere la magia dei capolavori visivi di Disney, Pixar, Star Wars e National Geographic – ora in una veste inedita e straordinaria in 4K.

La nuova collezione Disney trasforma il soggiorno in una galleria digitale immersiva, con opere classiche e contemporanee che celebrano la narrazione, l’avventura e la bellezza del pianeta. Dai racconti emozionanti delle principesse Disney di film come La Sirenetta, Biancaneve e Rapunzel, alla leggendaria saga di Star Wars, fino agli spettacolari scenari naturali di Planet Earth, la collezione offre ai fan l’occasione di riscoprire i grandi classici o trovare nuovi preferiti — il tutto in forma di arte digitale di alta qualità.

Samsung Art Store è una piattaforma globale di abbonamento all’arte digitale disponibile sui TV Samsung, che oggi conta oltre 3.500 opere selezionate di più di 800 artisti e 70 gallerie e musei di fama mondiale. Lanciato nel 2017 insieme al The Frame, il servizio è ora disponibile anche sui nuovi modelli TV Neo QLED e QLED dotati di AI, portando la bellezza dell’arte in 4K a un pubblico ancora più vasto.

Oltre alla recente collaborazione con Disney, gli utenti possono facilmente godere dei capolavori esposti nei musei più rinomati al mondo, come il Museum of Modern Art (MoMA), il Metropolitan Museum of Art e il Musée d’Orsay, nonché di una vasta selezione di opere contemporanee e moderne presentate ad Art Basel — il tutto direttamente da casa. Il servizio include anche selezioni curate mensilmente da esperti d’arte, per arricchire ulteriormente l’esperienza visiva.

