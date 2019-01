Da Panasonic la serie di proiettori laser portatili da 6000 lumen più piccoli al mondo

collaboration

Con un peso di soli 7,2 kg,dipresentano cinque nuovi modelli WUXGA (PT-VMZ60, PT-VMZ50, PT-VMZ40) e WXGA (PT-VMW60, PT-VMW50). Grazie al peso ridotto e al design compatto questi proiettori sono facilmente trasportabili e ideali quindi per l'utilizzo in ambienti dinei settori corporateDestinata a favorire per le aziende una transizione strategica, economicamente sostenibile, dalla tecnologia a lampada a quella al laser, la nuova gamma presenta un menu impostazioni intuitivo e, consentendo immagini brillanti e nitide, con elevata precisione del colore per unaeccellente.Disponibili a partire da marzo 2019 (VMZ50) e da giugno 2019 (VMZ60), entrambe le serie garantiscono, grazie al nuovo sistema di raffreddamento, perfezionato da Panasonic per la gammaelevata luminosità.I proiettori dispongono di ottiche zoom 1,6x per proiezioni short-e di ampioV/H . Ciò ne aumenta ulteriormente la flessibilità, rendendoli ideali per l'uso in piccole aule, sale riunioni espazi.Quattro dei nuovi modelli sono compatibili con tecnologia DIGITAL LINK, per la trasmissione simultanea di segnali video, audio e controlloInoltre possiedono altre caratteristiche importanti come la Memory Viewer USB e la possibilità di utilizzare il proiettore in ambienti BYOD () grazie al modulo wireless integrato. Questa funzione consente inoltre a visitatori, colleghi, studenti, di, per condividere contenuti e documenti da qualunque punto della sala e senza l'utilizzo di cavi.Tutti i proiettori supportano inoltre segnali in ingresso 4K e 30p.