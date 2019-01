Garmin: al CES di Las Vegas la presentazione della nuova serie Drive

Nella frizzante cornice del CES 2019 di Las Vegas, la fiera mondiale dedicata alla elettronica di consumo, Garmin presenta una grande novità per il mondo automotive. Al Consumer Electronics Show 2019, infatti, ecco svelata la

che rappresenta un ulteriore sviluppo della tecnologia nella navigazione satellitare dedicata alla mobilità in automobile.

e

hanno un processore dual core che migliora la rapidità di calcolo del percorso e sono stati progettati per semplificare la guida, grazie a mappe di facile lettura in grado di visualizzare gli edifici e i rilievi in 3D e alle altre preziose informazioni di viaggio.

Tutti questi dati riprodotti su

; il

prevede invece uno schermo da

.

i nuovi Drive 52, DriveSmart 55e DriveSmart 65 presentano una grande novità: il 2019, infatti, segna l'ingresso nel mondo degli strumenti automotive della ricezione del sistema satellitare GALILEO, oltre a quello GPS. Questi nuovi dispositivi sono i primi infatti ad avere incorporato un ricevitore multi GNSS ad elevata sensibilità con funzione HotFix che permette una navigazione precisa e puntuale, anche in luoghi particolarmente isolati.

Il sistema satellitare GALILEO è nato da un progetto europeo (convive nella nuova famiglia Garmin Drive con quello GPS di estrazione americana) ed è stato realizzato per un utilizzo civile: una caratteristica, quest'ultima, che non lo rende soggetto alle limitazioni tipiche di altri sistemi di posizionamento satellitare. I tecnici Garmin, dopo aver riscontrato come un singolo processore satellitare non fosse sufficiente per ricevere il segnale in situazioni particolarmente difficili come boschi fitti o strade impervie di montagna, hanno deciso di affiancare i due sistemi satellitari GALILEO e GPS per un'esperienza di assistenza alla guida efficiente ed efficace.

I nuovi navigatori satellitari Garmin Drive 52, DriveSmart 55 e DriveSmart 65 sono strumenti "plug&play" disponibili per l'utilizzo immediato dopo averli tolti dalla loro confezione e dispongono di un menù intuitivo con navigazione a comando vocale (DriveSmart 55 e DriveSmart 65)per aiutare i guidatori che possono in questo modo tenere sempre le mani sul volante. Dotata di Wi-Fi, per scaricare in modo facile gli aggiornamenti di mappe e software, la nuova serie Drive integra la funzione

Live Traffic: tramite la connessione con il proprio smartphone si ricevono gli aggiornamenti costanti sulla situazione del traffico. Inoltre, Garmin Drive 52, DriveSmart 55 e DriveSmart 65 supportano la guida anche grazie ai Driver Alerts, utili avvisi che segnalano l'avvicinarsi a zone in cui prestare particolare attenzione come edifici scolastici, curve pericolose, passaggi a livello, limiti di velocità.

I soli modelli DriveSmart 55 e DriveSmart 65 prevedono inoltre Garmin DIGITAL TRAFFIC, l'unico servizio infotraffico in tempo reale che, grazie all'innovativa tecnologia DAB, fornisce notifiche accurate e puntuali sulla situazione del traffico della rete urbana e interurbana. Il servizio messo a punto da Garmin rappresenta un salto di qualità senza precedenti, garantendo una velocità di trasferimento dati 80 volte superiore ai tradizionali sistemi RDS-TMC.

I nuovi navigatori Garmin incorporano la funzione Real Direction che aiuta gli automobilisti indicando, durante il viaggio, punti di riferimento facilmente riconoscibili come edifici e semafori oltre alla possibilità di consultare le valutazioni dei viaggiatori di TripAdvisor, per organizzare il proprio viaggio al meglio. Infine, grazie alla collaborazione con Parkopedia, i nuovi Drive di Garmin forniscono informazioni sul parcheggio libero più vicino, anche a bordo strada.



La nuova serie di navigatori satellitari per auto Garmin Drive è disponibile a un prezzo consigliato al pubblico a partire da 169,99 Euro per il Drive 52, fino a 289,99 Euro per il modello DriveSmart 65.



