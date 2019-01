Glass Sound Speaker di Sony: audio cristallino perfettamente integrato nell’arredamento di casa

Sony ha annunciato il lancio del nuovo Glass Sound Speaker LSPX-S2, un diffusore portatile dal design minimalista ed elegante che si traduce in una qualità audio straordinaria.Il design discreto e le finiture eleganti consentono di. Il Glass Sound Speaker aggiunge infatti un piacevole tocco di classe a qualsiasi stile d’arredo.La modalitàè poi l’ideale per creare atmosfera: la luce soffusatrasforma la casa in uno spazio tranquillo dove svuotare la mente.La tecnologia Sony Advanced Vertical Drive consente al diffusore di riprodurre un’acustica a 360°, con sonorità cristalline che riempiono ogni angolo della stanza. Le vibrazioni trasmesse al corpo in vetro organico dall’attuatore sottostante diffondono. Rispetto ai diffusori tradizionali, la superficie del tweeter in vetro organico è più ampia: si crea così un suono cristallino e la dispersione del volume è ridotta al minimo. Il diffusore è inoltre compatibile con il formato Hi-Res Audio, capace di riprodurre la musica esattamente come concepita dall’artista.Il Glass Sound Speaker è caratterizzato, per essere utilizzato liberamente in ogni angolo della casa e per qualsiasi esigenza, dalle serate in famiglia ai momenti di totale pace e relax.Con il Glass Sound Speaker, riprodurre musica non è mai stato così semplice. Basta collegare lo smartphone al diffusore tramite connessione BLUETOOTH per creare un’atmosfera rilassante.Lo speaker è inoltre dotato di c, per rendere l’operazione di pairing ancora più pratica. Grazie alla funzione “Push & Play”, è sufficiente premere l’apposito pulsante sul diffusore per riprodurre brani in streaming tramite, senza nemmeno bisogno di accedervi dallo smartphone.Infine, lapermette di collegare fino a 10 altri dispositivi audio di Sony compatibili tramite Wi-Fi. Con un’apposita configurazione, ogni stanza può così trasformarsi in un’oasi di pace.Il modello Glass Sound Speaker LSPX-S2 sarà disponibile a partire da maggio.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita