Ces 2019: le novità firmate Intel

Al CES di Las Vegas ha mostrato la prossima gamma di PC. Le novità presentate comprendono: Nei prossimi mesi, quindi Intel lancerà nome in codice Realizzato con la nuova microarchitettura di CPU Sunny Cove di Intel, presentata in dettaglio il mese scorso durante l' Architecture Day , Ice Lake offrirà un nuovo livello di integrazione tecnologica su piattaforma client. Ice Lake è la prima piattaforma caratterizzata dalla nuovissima architettura grafica integrata di 11° generazione, supporta la tecnologia, offre frame rate fluidi ed è in grado di supportare oltre 1 TFLOP di prestazioni per un'esperienza più ricca con il gaming e la creazione di contenuti. La nuova piattaforma per PC portatili è anche la prima a integrare e il nuovo standard wireless Wi-Fi 6 ad alta velocità come tecnologia integrata, oltre al set di istruzioni DL Boost per accelerare i carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale. Ice Lake racchiude tutto ciò con un'incredibile durata della batteria, per rendere possibile con prestazioni e reattività avanzate, consentendo agli utenti di usufruire di una straordinaria esperienza di computing. Come mostrato da Dell, i nuovi dispositivi dei partner OEM di Intel appariranno sugli scaffali dei punti vendita entro le festività del 2019. Intel ha anche fornito un'anteprima di, caratterizzata da un'architettura di CPU ibrida con la nuova e innovativa tecnologia di packaging 3D Foveros di Intel. Lakefield prevede cinque core, combinando un core Sunny Cove a 10 nm ad elevate prestazioni con quattro core basati su processore Intel Atom in un minuscolo package che offre efficienza a basso consumo unitamente a grafica e altre IP, I/O e memoria. Il risultato è e racchiude tutta la tecnologia che gli utenti si aspettano da Intel, tra cui lunga durata della batteria, prestazioni e connettività. L'entrata in produzione di Lakefield è prevista per quest'anno. Intel si trova in una posizione unica per offrire questo tipo di innovazione poiché l'insieme completo di tecnologie – packaging, architettura, prestazioni e connettività – si trova nella stessa azienda, per contribuire a rendere possibili nuovi design ed esperienze straordinarie. Intel ha anche annunciato, un programma di innovazione che definisce e mira a introdurre sul mercato una nuova classe di notebook avanzati. Combinando prestazioni, durata della batteria e connettività all'avanguardia in design sottili e accattivanti, i primi notebook Project Athena dovrebbero essere disponibili nella seconda metà del 2019 con sistemi operativi Windows e Chrome. Ideato per rendere possibili nuove esperienze e sfruttare le tecnologie di prossima generazione, tra cui, Project Athena crea un percorso per accelerare l'innovazione dei notebook grazie a: Basate su ricerche approfondite per comprendere come gli utenti utilizzano i loro dispositivi e le sfide che devono affrontare, le specifiche annuali combinano le aree chiave dell'innovazione per offrire notebook appositamente creati per aiutare gli utenti a concentrarsi, adattarsi ai vari ruoli della vita ed essere pronti a tutto. I partner dell'innovazione Project Athena Intel includono, tra gli altri, Dalla disponibilità del primo PC connesso con Wi-Fi integrato nella piattaforma a promuovere l'adozione generalizzata dei design super sottili e leggeri, degli schermi touch e dei fattori di forma 2 in 1 con gli Ultrabook, Intel si trova in una posizione unica per essere il catalizzatore nell'offrire l'esperienza di prossima generazione con i PC. A ottobre Intel ha lanciato il primo insieme di processori Intel Core di nona generazione per PC desktop. Oggi Intel ha presentato nuove aggiunte alla che ampliano le opzioni disponibili per soddisfare una vasta gamma di esigenze dei consumatori, dagli utenti occasionali ai professionisti, dai gamer ai più esigenti creatori di contenuti. La disponibilità del primo dei nuovi processori Intel Core di nona generazione per PC desktop, con nuovi modelli in arrivo nel secondo trimestre di quest'anno.