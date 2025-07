SumUp lancia Terminal: POS, punto cassa e gestione ordini in un unico dispositivo

SumUp ha lanciato di SumUp Terminal, soluzione che unisce in un solo dispositivo portatile tutte le funzionalità necessarie ai business in crescita. Combinando lettore di carte, una soluzione completa per il punto cassa, gestione ordini e stampante per scontrini in un unico dispositivo autonomo, Terminal consente ai commercianti di semplificare l’intera operatività: dall’accettazione degli ordini al tavolo alla gestione del personale, dell’inventario e dei report. Grazie a questa soluzione, il personale può lasciare il bancone e occuparsi di ordini e pagamenti in qualsiasi punto del negozio o del locale o, nel caso di un ristorante, direttamente al tavolo.

Per una configurazione più rapida, Terminal utilizza la fotocamera integrata in grado di digitalizzare all’istante l’intero elenco prodotti a partire da un solo scatto. Questa innovativa funzione, basata su intelligenza artificiale, permette ai commercianti di fotografare un menu (scritto a mano o stampato) e, automaticamente, il dispositivo crea un catalogo digitale modificabile. Questo riduce in modo significativo il tempo necessario per l’impostazione manuale, permettendo in qualsiasi momento di aggiungere descrizioni, immagini o nuovi prodotti.

Terminal è uno strumento “all-in-one”: consente di accettare pagamenti con carta, gestire ordini, effettuare check-out veloci e stampare scontrini o comande da un unico dispositivo. È progettato per supportare i merchant lungo la loro giornata di lavoro: il touchscreen HD intuitivo e la batteria di lunga durata ne rendono facile l’utilizzo da parte del personale. Su Terminal è possibile svolgere operazioni in modo smart creando profili personalizzati, con permessi differenti a seconda del ruolo in azienda. Inoltre, è consentito l’accesso in tempo reale ai report di vendita per prendere decisioni informate più rapidamente. Infine, grazie al WiFi integrato e a una connessione dati mobile 4G gratuita, il dispositivo utilizza automaticamente la rete più stabile per garantire che i pagamenti non vengano mai interrotti.

Terminal è disponibile in Italia al prezzo di 169 euro, senza costi mensili di noleggio. Prossimamente, SumUp prevede aggiornamenti software gratuiti e automatici del prodotto: le nuove funzionalità in arrivo includono la scansione di codici a barre, la gestione dei tavoli e la possibilità di sincronizzare e fare operare insieme più dispositivi nello stesso locale. Come parte integrante dell’ecosistema SumUp, Terminal si collegherà e sincronizzerà in modo fluido anche con i sistemi di cassa, permettendo operazioni connesse e ottimizzate tra vari dispositivi e servizi.