Nel corso del 2018, la domanda di prodotti di Elettronica di consumo ha subito l'influenza di alcuni "macro-trend" globali, come ad esempio la preferenza sempre più spiccata nei confronti dei dispositivi premium. Secondo le analisi, presentate in occasione di, oggi un numero crescente di consumatori preferisce possedere meno dispositivi tecnologici, ma di qualità superiore. Il mercato globale dell'Elettronica di consumo ha chiuso il 2018 con un incremento delle vendite del 6%,. Il trend è stato positivo in tutte Regioni del mondo.%., esperto GfK di Elettronica di consumo, commenta a tal proposito: "I produttori possono trarre vantaggio da questo trend, puntando su prodotti di alta qualità e con caratteristiche premium. Questo può rappresentare un importante fattore di crescita, considerato anche il crescente tasso di saturazione del mercato. Un altro elemento importante è l'intuitività dei dispositivi: oggi infatti i consumatori perdono rapidamente interesse per le novità tecnologiche, se non sono facili da usare".Con un volume di vendite di oltre 100 miliardi di euro nel 2018, il mercato degli apparecchi televisivi ha rappresentato circa tre quarti del fatturato globale dell'Elettronica di consumo. Le vendite sono cresciute del 5% su base annua, grazie soprattutto all'incremento della domanda di dispositivi di fascia alta, con uno schermo grande almeno 50 pollici. Nel 2018, oltre la metà dei ricavi è stato generato da questo segmento premium.Anche gli schermi con tecnologia OLED stanno diventando sempre più popolari, con tassi di crescita superiori al 100%. Attualmente, gli apparecchi OLED hanno una quota compresa tra il 5% e il 10% del totale mercato. Un numero crescente di produttori si sta affacciando su questo mercato e questo porta ad un calo dei prezzi. In Europa occidentale – primo mercato per i TV OLED - il prezzo medio è sceso nell'ultimo anno di quasi 300 euro, arrivando a poco meno di 2.100 euro. I modelli più venduti sono già disponibili per un prezzo medio di 1.500 euro. Per quanto riguarda la risoluzione, il 4K è ancora in crescita e i primi modelli 8K sono già sul mercato.Audio Il fatturato globale del settore cuffie e auricolari è aumentato di quasi il 40% nel 2018, raggiungendo quota 14 miliardi di euro. Più della metà del valore è stato generato dai dispositivi con tecnologia Bluetooth. Il successo di auricolari e cuffie ad alte prestazioni ha comportato un incremento del prezzo medio di oltre il 20% nel corso del 2018. Dato che sempre più produttori stanno eliminando i jack per le cuffie dagli smartphone, si prevede che cuffie e auricolari Bluetooth continueranno a crescere anche nel 2019.Le cuffie wireless composte da due auricolari separati sono il modello più richiesto in assoluto e nel 2018 hanno generato una quota di fatturato superiore alle cuffie con cancellazione attiva del rumore.Gli altoparlanti portatili con tecnologia Bluetooth sono cresciuti del 15%, con un fatturato di quasi 5 miliardi di euro. Anche in questo segmento vincono i modelli premium: i dispositivi con un prezzo superiore ai 150 euro valgono oggi poco meno di un terzo del fatturato totale.Le vendite di dispositivi Multiroom, che consentono di riprodurre brani diversi in stanze diverse, sono rallentate leggermente nel corso 2018. In controtendenza, risultano in crescita tutti i modelli Smart, che consentono di ascoltare musica in streaming. Il trend è positivo anche per i dispositivi Smart con assistenti vocali incorporati, che si candidano a diventare nel tempo l'hub per il controllo di tutti gli apparecchi smart presenti in casa.