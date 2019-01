Ces 2019: Da Western Digital le nuove soluzioni di archiviazione

SSD portatile SanDisk Extreme PRO : un SSD portatile ad alte prestazioni firmato SanDisk, disponibile a partire dalla primavera 2019, garantisce ottime performance fino ad una velocità di trasferimento di 1 GB/s* e una robustezza certificata IP552. Ideale per i professionisti creativi che desiderano spostare rapidamente file di grandi dimensioni e apportare modifiche in tempo reale direttamente dall'unità.

My Passport Go : l'ultimo arrivato nella famosissima famiglia My Passport a marchio WD, l'unità SSD My Passport Go offre fino a 1TB1 di archiviazione portatile, il tutto racchiuso in un device comodo e robusto che comprende un cavo dati integrato e un paracolpi in gomma. Progettato per essere portato sempre con sé, My Passport Go è l'ideale per chi cerca prestazioni SSD on-the-go.

SanDisk Flashback : compatibile con due delle più popolari unità USB di SanDisk, Flashback è un nuovo servizio di backup su cloud che crea una copia online del contenuto dell'unità USB, in modo che i consumatori possano facilmente visualizzare, cercare e condividere i loro file anche in caso di perdita o temporanea irraggiungibilità dell'unità.

SanDisk USB-C 4TB1- Prototipo: sull'onda dei successi in campo tecnologico, SanDisk presenta l'unità USB più performante del mondo. Una straordinaria memoria flash da 4TB1 che si traduce in un oggetto compatto, attualmente ancora in forma di prototipo.

ha presentato al CES 2019 di Las Vegas una ricca gamma di soluzioni innovative, in grado di rispondere alle esigenze dei consumatori di poter salvare, gestire e condividere dati e contenuti riservati, in modo semplice e veloce."Lavoriamo continuamente per fare evolvere i nostri prodotti, accompagnando i consumatori alla scoperta di nuove soluzioni per apprezzare e condividere i momenti per loro più importanti." ha affermato di. "I nostri prodotti più recenti confermano l'impegno di Western Digital per offrire ai consumatori un'ampia gamma di soluzioni di archiviazione personalizzate, resistenti, veloci, affidabili e facili da utilizzare."All'edizione di quest'anno del CES, Western Digital ha svelato un prototipo di unità flash USB a prestazioni elevate e ha presentato le ultime novità SanDisk e WD per gli utenti più smart: