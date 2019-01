GfK: il mercato dei Technical Consumer Goods è in forte crescita

Il mercato globale deiha superato per la prima volta, con un fatturato complessivo di 1,01 trilioni di euro. L’incremento rispetto all’anno precedente è stato del 4%. Per il 2019, GfK prevede un ulteriore aumento delle vendite del 2% a livello internazionale.Questi i principali trend del mercato dei TCG presentati daI segmenti di prodotto che sono cresciuti maggiormente sono stati il. Trend quasi piatto per il settore IT/ Apparecchiature per l’ufficio (+1%), mentre le vendite del Grande Elettrodomestico sono diminuite leggermente (-1%) rispetto al 2017.Con una quota di vendite del 42%,, seguita dall’Europa con il 25%, dal Nord America (20%), dall’America Latina (7%) e dal Medio Oriente/Africa (6%). In quasi tutti i settori, nel corso del 2018 si è registrato un trend particolarmente positivo per quanto riguarda i prodotti di fascia alta.Nel settore Telecom - e in particolare per quanto riguarda gli- i consumatori sono sempre più orientati. Questo ha consentito al mercato di crescere ancora a valore del 7%, nonostante un trend ad unità sostanzialmente piatto. A livello mondiale, le vendite crescono soprattuttoe Nord America (+12%), mentre il trend è negativo in America Latina (-5%). Per il 2019, GfK non prevede un'ulteriore crescita delle vendite, ma piuttosto un andamento in linea con i livelli dell'anno appena concluso.Crescono molto anche. Anche per questi motivi, nel 2019 GfK prevede un ulteriore aumento del 2% delle vendite di TCG, con un fatturato che dovrebbe raggiungere i 1,03 trilioni di euro a livello internazionale.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita