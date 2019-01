Ces 2019: Asus presenta nuova gamma di prodotti gaming e lifestyle

ASUS ha presentato al CES 2019 di Las Vegas la nuova gamma di prodotti lifestyle dedicata a professionisti, studenti, utenti di tutti i giorni e gamer.



I prodotti in esposizione includono StudioBook S (W700), una workstation portatile con un sottile e ampio display da 15” equipaggiato con la scheda grafica NVIDIA Quadro, il primo di una nuova serie di laptop estremamente potenti progettati per i professionisti della creatività.

Riflettori puntati anche su ZenBook S13 (UX392), l’ultrabook più sottile al mondo con un rapporto tra display e corpo del 97% e una scheda grafica NVIDIA GeForce MX150 e ZenBook 14 (UX431), un laptop con display NanoEdge che racchiude elevate prestazioni e un sistema audio a quattro speaker.

Abbiamo poi VivoBook 14/15 (X412 / X512), dei laptop compatti da 14” e 15,6” disponibili in quattro colori trendy ed equipaggiati con display NanoEdge senza cornice su tutti i quattro lati, processori Intel Core i7 e scheda grafica NVIDIA; Chromebook Flip C434, un Chromebook ultrasottile da 14” con cerniera a 360° realizzato sulla base del famoso Chromebook Flip C302; la nuova serie di Chromebook Education caratterizzata da un design robusto; infine ProArt PA32UCX, il primo monitor al mondo 4K HDR da 32” con retroilluminazione Mini LED e l’RT-AX58U, un router Wi-Fi dual-band 2x2, con supporto al nuovo standard Wi-Fi 6 (802.11ax), una tecnologia che permette di ottenere la miglior efficienza di rete possibile.



Una vasta gamma di altri prodotti sono inoltre esposti presso l’ASUS Media Showroom, tra cui la scheda madre ASUS Prime X-299 Deluxe II, i monitor ProArt PA34VC e ProArt PA329C, il monitor portatile ZenScreen GO MB16AHP, i proiettori LED ZenBeam S2 e F1, i Mini PC PN30 e PB50 - i primi modelli ASUS dotati di processori AMD - la workstation E900 G4, il sistema Wi-Fi ASUS AiMesh AX6100 (RT-AX92U 2-Pack), ASUS Lyra Voice e molti altri ancora.

ASUS ha inoltre presentato al CES 2019 tre prodotti della serie Gaming TUF (The Ultimate Force): TUF Gaming K7, la prima tastiera ottico-meccanica ASUS dedicata al gaming, il mouse pad TUF Gaming P3 e lo zaino TUF Gaming BP2700.

