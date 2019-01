Natale 2018, shopping da record: +18% negli ordini digitali e +12% nelle entrate digital

ha pubblicato la nuova ricerca

, relativa alle principali tendenze legate alla stagione dello shopping natalizio 2018.

Al fine di fornire ai retailer i dati necessari per far crescere la propria attività anche nel 2019, l'indagine di Salesforce ha raccolto e analizzato le abitudini di centinaia di milioni di consumatori in oltre 30 paesi in cui è disponibile Commerce Cloud, la piattaforma leader di mercato, miliardi di insight provenienti dalla soluzione Marketing Cloud e relativi al consumer engagement e 200 milioni di richieste gestite attraverso i customer service che utilizzano Service Cloud.

I retailer hanno goduto di una forte crescita dell'attività digitale nel periodo delle festività : tra il 20 novembre e il 3 dicembre, il 25% dei consumatori (il tasso più alto mai registrato) ha cominciato a pensare agli acquisti di Natale, completando un ordine, aggiungendo uno o più prodotti al carrello, avviando le pratiche di checkout o utilizzando la funzione di ricerca all'interno di un sito. Il 50% degli acquisti natalizi è stato completato entro lunedì 3 dicembre e l'80% già entro il 15 dicembre, ovvero l'ultimo giorno disponibile per ricevere la spedizione prima delle festività.

