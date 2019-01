Samsung Italia si riorganizza

Sung Taek Lim, 52 anni, è in Samsung dal 1990 e ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità a livello HR sia presso il Quartier Generale di Samsung in Corea che presso il South East Asia HQ a Singapore. Inoltre, negli ultimi 2 anni Mr Lim ha lavorato nuovamente in Corea presso la divisione Sales & Marketing TV come responsabile dei Regional PM di CIS & India. In qualità di Presidente di Samsung Electronics Italia, Sung Taek Lim avrà altresì la responsabilità di tutte le funzioni aziendali a supporto del business, compreso il Corporate Marketing e le funzioni di staff.





Commentando la sua nomina, Mr Lim ha dichiarato: "Sono onorato ed emozionato di guidare una filiale così strategica: per Samsung, l'Italia è uno dei mercati più importanti in Europa e a livello mondale. La strategia dell'Azienda è di rendere le Divisioni ancora più forti, facendo leva su un approccio unitario – che chiamiamo One Samsung – e massimizzando le sinergie fra tutte le categorie di prodotto, oltre che di posizionare il nostro Brand fra i più amati in Italia, migliorando continuamente la sua reputazione di partner affidabile per le istituzioni e cittadino responsabile".

Samsung Electronics Italia, inoltre, ha reso noto che Carlo Barlocco – Co-President della divisione Mobile – ha lasciato l'Azienda per perseguire nuove opportunità professionali. Entrato in Samsung Electronics Italia nel 2001, Barlocco ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità all'interno delle strutture commerciali dell'Azienda sino alla sua nomina a Co-President Mobile, avvenuta nel 2016. Nel corso della sua lunga permanenza in Samsung, Barlocco ha significativamente contribuito allo sviluppo delle principali linee di business dell'Azienda.

La multinazionale coreana ha annunciato la nuova struttura di vertice di Samsung Electronics Italia.è il nuovo Presidente della filiale italiana, e a lui riporteranno i responsabili di tutti i business dell'Azienda; più nel dettaglio:, che rientra in Italia in qualità di responsabile del business Mobile, e – per la parte Consumer Electronics -, rispettivamente responsabili delle divisioni AudioVideo, Home Appliances, IT e Medicale., 45 anni, ha ricoperto importanti posizioni a capo del marketing e delle vendite all'interno di Samsung Italia, e dall'aprile 2018 è stato vice-presidente della Divisione Mobile a livello europeo con responsabilità di gestione degli operatori globali e del portafoglio smartphone, tablet, wearables, soluzioni e servizi per l'Europa. Precedentemente, Carollo ha lavorato in Procter&Gamble, McKinsey e Microsoft, ricoprendo ruoli di vendita, marketing e strategia.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita