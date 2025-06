iliad: due offerte Flash per fare il pieno di Giga

iliad presenta due offerte FLASH per chi vuole iniziare l’estate con il pieno di giga: arrivano FLASH 150 e FLASH 220. Due proposte pensate per chi vuole godersi l’estate senza pensieri, con tantissimi giga, nessun costo nascosto e la garanzia di un prezzo mensile bloccato per sempre.

FLASH 150 con 150GB in 4G/4G+, minuti e SMS illimitati a soli 7,99€ al mese, può essere sottoscritta da tutti i nuovi utenti e dagli utenti iliad mobile che hanno un’offerta con prezzo mensile pari o inferiore a 7,99€ e una disponibilità di dati minore a 150GB. L’offerta comprende anche 11GB dedicati per navigare in Europa.

FLASH 220 con 220GB in 4G/4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati a soli 9,99€ al mese, può essere sottoscritta da utenti iliad mobile con un’offerta con prezzo mensile pari o inferiore a 9,99€ e una disponibilità di dati minore a 220GB. L’offerta comprende anche 13GB dedicati per navigare in Europa e consente di attivare la convergenza con le offerte fibra iliad, per un’esperienza di navigazione continua e senza interruzioni, sia su rete mobile che fissa.

Entrambe le offerte possono essere sottoscritte da oggi, 17 giugno, fino alle ore 15:00 del 17 luglio 2025, online su iliad.it, negli iliad Store, e tramite iliad Corner, iliad Space e iliad Express.

