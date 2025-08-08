Smartphone, mai più senza: il 91,2% degli italiani non può più farne a meno

Smartphone, wearable, assistenti virtuali, aspirapolveri intelligenti. La nostra quotidianità è ormai digitale, plasmata dalla tecnologia in ogni sua applicazione e capace di regalarci tempo, intrattenimento e continui stimoli per la nostra curiosità. Ma vi siete mai chiesti quale sia il prodotto tecnologico preferito dagli italiani? Lo ha fatto una recente indagine di AstraRicerche, commissionata da Mastercard, che rivela prodotti e servizi digitali più apprezzati e importanti nella nostra vita, mettendo in luce interessanti differenze generazionali e di genere.

Classifica di prodotti e servizi tecnologici più apprezzati dagli italiani

Al primo posto troviamo lo smartphone, riconosciuto dal 91,2% degli intervistati come un device essenziale, strumento dal quale è impossibile ormai separarsi. Seguono computer (84,8%) e Smart TV (73,8%), che confermano la loro centralità come strumenti di lavoro, informazione e intrattenimento.

La mobilità si attesa al quarto posto, con le tecnologie automotive (66,8%) che supportano gli italiani alla guida in ogni spostamento, sia nei tragitti in città sia nei viaggi più lunghi.

Gli italiani non trascurano poi l’innovazione in casa, puntando a trasformare il loro porto sicuro in vere e proprie smart home grazie a elettrodomestici innovativi (63,3%), sistemi di allarme e controllo remoto (58,9%) e domotica intelligente (47,1%), particolarmente apprezzati nella fascia d’età fino ai 49 anni.

In coda alla classifica, ma solo perché chiamati a scegliere per priorità, gli italiani inseriscono gli wearable (40,5%), accessori che registrano il maggior picco d’interesse nella fascia tra i 30 e i 39 anni, segno di una nicchia d’uso dinamica, anche se ancora distante dai livelli di diffusione degli altri dispositivi.

Uomini o donne, quale il profilo più tech? In generale, gli uomini attribuiscono maggiore importanza alla tecnologia, complice forse una naturale propensione e curiosità verso le novità digitali. Tuttavia, quando si parla di smartphone, sono proprio le donne a non poterne fare a meno.

I volti della tecnologia: una presenza positiva e di supporto

Non solo numeri e dati: la tecnologia assume, agli occhi degli italiani, un volto umano e rassicurante. Se fosse una persona, infatti, sarebbe principalmente una guida (31,1%), che aiuta ad orientarsi nel mondo e nelle scelte quotidiane, e un assistente personale (29,2%), capace di organizzare la vita e ricordarne gli impegni. Allo stesso modo, diventa un collega di lavoro (28,2%) che facilita l’efficienza, e un amico (26,6%) che ci sostiene nei momenti di difficoltà. Solo una piccola minoranza (6,7%) percepisce la tecnologia come un nemico, un ostacolo che complica la vita.