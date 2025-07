OnePlus amplia l’ecosistema Fast & Smooth: arrivano 5 nuovi dispositivi

OnePlus ha annunciato oggi il lancio di cinque nuovi prodotti nei settori smartphone, indossabili, tablet e audio. L’evento vede l’ingresso di due nuovi e attesi modelli nella serie OnePlus Nord: OnePlus Nord 5 e OnePlus Nord CE 5. Il OnePlus Nord 5 è alimentato dal potente processore Snapdragon® 8s Gen 3, innalzando il livello delle prestazioni e diventando il Nord più potente di sempre. Con capacità fotografiche migliorate e un’esperienza AI all’avanguardia firmata OnePlus, offre un utilizzo quotidiano più intelligente e piacevole. Anche il Nord CE 5 riceve un importante upgrade in termini di prestazioni, con chipset di qualità flagship e un'autonomia eccezionale, offrendo fluidità ed esperienza OnePlus ad un prezzo competitivo.

OnePlus annuncia anche il nuovo OnePlus Watch 3 43mm, una versione compatta ma potente del suo smartwatch di punta. Gli altri dispositivi includono il nuovo tablet da 11 pollici OnePlus Pad Lite e gli auricolari di design OnePlus Buds 4.

OnePlus Nord 5

Design che unisce eleganza e robustezza

Il OnePlus Nord 5 continua la filosofia di design essenziale e raffinato della linea Nord, combinando un’estetica elegante con prestazioni potenti. Il vetro frontale è realizzato in Corning Gorilla Glass 7i rinforzato, che offre un'eccellente resistenza e una protezione superiore contro graffi e urti quotidiani. Con uno spessore di soli 8,1 mm, il dispositivo raggiunge un perfetto equilibrio, offrendo una sensazione in mano solida ma sottile, senza risultare né troppo spesso né troppo sottile. I bordi leggermente smussati lungo il perimetro aumentano il comfort, migliorando la presa sia in verticale che in orizzontale — ideale per maratone di serie TV o sessioni di gioco.

Costruito con precisione e pensato per la durata, il OnePlus Nord 5 presenta una scocca unibody che coniuga eleganza e robustezza. È disponibile in tre colorazioni: Marble Sands, Dry Ice e Phantom Grey.

Ridefinire le prestazioni di fascia media



Il OnePlus Nord 5 è progettato per offrire prestazioni da top di gamma a un prezzo da fascia media, portando per la prima volta i chipset della serie Snapdragon 8 nella linea Nord.

Equipaggiato con la piattaforma mobile Snapdragon 8s Gen 3, il Nord 5 sfrutta un processo produttivo a 4nm e l'avanzata CPU Qualcomm Kryo. Questo chipset garantisce prestazioni grafiche potenti e include l’intera suite Snapdragon Elite Gaming, con funzionalità come il ray tracing in tempo reale accelerato via hardware, offrendo così una grafica da PC anche su mobile. In combinazione con il display Swift AMOLED a 144Hz — il primo con questa frequenza su uno smartphone OnePlus — gli utenti possono godere di un'esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

Il Nord 5 è dotato di RAM LPDDR5X e di un sistema di raffreddamento Cryo-Velocity VC leader di categoria, con una superficie totale di 7300 mm², che assicura prestazioni costanti anche sotto carichi pesanti. Grazie all’ottimizzazione a livello di sistema garantita dal Trinity Engine, il Nord 5 ha ottenuto la certificazione TÜV SÜD 72-Month Fluency A Rating, a testimonianza della sua affidabilità nel lungo periodo.

A supportare il tutto c’è una batteria da 5200mAh — tra le migliori della categoria — con ricarica rapida 80W SUPERVOOC per un pieno di energia in tempi ridottissimi. Inoltre, il Nord 5 supporta la Bypass Charging, che consente sessioni di gioco prolungate senza surriscaldare il dispositivo né compromettere la salute della batteria durante la ricarica.

Display AMOLED Swift a 144Hz

Mantenendo la tradizione di OnePlus per display di alta qualità e fluidità eccezionale, il Nord 5 è dotato di un Display Swift AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento fino a 144Hz, il più fluido mai visto su un dispositivo OnePlus. Nei giochi frenetici, questa alta frequenza si traduce in immagini più fluide e reattività superiore, offrendo un vantaggio competitivo tangibile.

È anche il display più luminoso mai montato su un Nord, raggiungendo un picco di luminosità di 1800 nits, per una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Pensato per le prestazioni ma anche per il comfort, il display del Nord 5 include Aqua Touch 2.0, che garantisce una risposta al tocco precisa anche con dita bagnate o unte. Grazie al PWM dimming a 3840Hz, la visione rimane confortevole anche in ambienti poco illuminati.

AI avanzata, più intelligente che mai

Il OnePlus Nord 5 integra una suite AI completamente rinnovata, offrendo un’esperienza simile ai modelli di punta. L’iconico Alert Slider di OnePlus evolve nel nuovo Plus Key, che apre a numerose possibilità di personalizzazione. Il Plus Key permette accesso istantaneo a funzioni essenziali come screenshot, torcia, fotocamera, registratore vocale, modalità Non Disturbare e cambio rapido tra suoneria, vibrazione e silenzioso.

Può inoltre fungere da scorciatoia per l’innovativo AI Plus Mind, un centro intelligente che riconosce i contenuti sullo schermo e li salva nello spazio Mind Space per un facile recupero. Migliora la produttività aggiungendo eventi al calendario in base ai contenuti riconosciuti e consente l’accesso tramite richieste vocali con AI Search.

Google Gemini

Il OnePlus Nord 5 funziona con Android e include Google Gemini preinstallato. Puoi parlare con Gemini, l’assistente AI di Google, per potenziare creatività e produttività. È possibile usare Gemini Live per interagire con la voce, generare idee, semplificare concetti complessi o prepararsi a eventi importanti con risposte in tempo reale.

Puoi anche discutere con Gemini di tutto ciò che vedi sul Nord 5 e Nord CE5. Che tu stia cucinando, organizzando qualcosa, viaggiando o semplicemente chiacchierando con amici, puoi condividere facilmente fotocamera o schermo nelle conversazioni Live con Gemini.

Inoltre, gli utenti OnePlus idonei potranno usufruire di una prova gratuita di tre mesi di Google AI Pro [1], che include accesso anticipato a nuove funzionalità potenti dell'app Gemini, limiti d’uso più elevati in NotebookLM, e Gemini integrato in Gmail, Docs e altri strumenti per migliorare la produttività e la creatività con la tecnologia AI leader di Google.

Fotocamere nitide, davanti e dietro



Gli utenti di oggi si aspettano sempre di più dalle fotocamere dei propri smartphone, sia per immortalare momenti quotidiani che per videochiamate. Il OnePlus Nord 5 risponde a queste esigenze con un importante aggiornamento del suo sistema fotografico, pensato per superare le aspettative.

Frontalmente è dotato del sensore all'avanguardia ISOCELL JN5 da 50MP, che garantisce selfie nitidissimi e video di qualità eccezionale. Sul retro troviamo il sensore principale LYT-700 da 50MP — lo stesso utilizzato nella serie OnePlus 13 — abbinato agli avanzati algoritmi HDR e Natural Color di OnePlus, per catturare ogni dettaglio con colori vibranti e realistici.

Sia la fotocamera frontale che quella posteriore supportano la registrazione video in 4K a 60fps, permettendo agli utenti di conservare ogni momento — da paesaggi mozzafiato a feste tra amici — con una qualità professionale.

Anche la funzione Live Photo è stata aggiornata con il supporto all’Ultra HDR, offrendo una nitidezza superiore agli scatti in movimento. Registra 1,5 secondi prima e dopo la pressione del pulsante di scatto, restituendo un’immagine di copertina in qualità Ultra HDR.







OnePlus Nord CE5

L'impegno di OnePlus nell'offrire potenza leader nella categoria continua con il nuovo OnePlus Nord CE5.

Una centrale di potenza

Dotato del MediaTek Dimensity 8350 Apex e di un ampio sistema di raffreddamento VC da 7041 mm, il OnePlus Nord CE5 garantisce prestazioni fluide e reattive nel multitasking. È stato inoltre ottimizzato per il gaming: permette di giocare a titoli esigenti come Call of Duty Mobile fino a 120 FPS, un primato nella sua fascia di mercato.

Il OnePlus Nord CE5 rappresenta un importante salto in avanti nella durata della batteria, grazie a una capienza di 5200mAh — ben al di sopra di quanto solitamente offerto nella stessa categoria. Questa batteria potente supporta oltre un giorno e mezzo di utilizzo, liberando gli utenti dall'ansia da batteria. In combinazione con la ricarica rapida 80W SUPERVOOC, il Battery Health Engine e la Bypass Charging, il Nord CE5 offre una salute della batteria affidabile nel lungo periodo e una ricarica fluida e controllata in termini di temperatura, anche durante sessioni di gioco prolungate.

Il dispositivo è inoltre dotato di un display Super Fluid OLED da 6,77 pollici con refresh rate a 120Hz, compatibile con Gaming HDR e Ultra HDR, per un'esperienza visiva più realistica e immersiva sia durante l’intrattenimento che nel gameplay.

Fotocamera potenziata dall'intelligenza artificiale più avanzata



Sul fronte fotografico, la fotocamera principale da 50MP con sensore Sony LYT-600 è alimentata dall’algoritmo RAW HDR di livello flagship preso dal OnePlus 13, offrendo foto HDR dettagliate e perfettamente bilanciate. La fotocamera principale del Nord CE5 supporta inoltre le Live Photos in Ultra HDR e la registrazione video in HDR fino a 4K a 60fps, garantendo nitidezza fotogramma per fotogramma e una riproduzione dei colori realistica in ogni scena.

Basato sull’ultima generazione di OxygenOS, il Nord CE5 porta avanti la tradizione OnePlus di software rapido e fluido. Con l’AI OnePlus migliorata, il Nord CE5 diventa un compagno smart e versatile, pronto a stimolare la creatività e aumentare la produttività ovunque tu sia.

Resistenza e spazio di archiviazione senza compromessi



Il OnePlus Nord CE5 ha una certificazione IP65 per una maggiore resistenza, offrendo una protezione affidabile contro schizzi e spruzzi nelle situazioni quotidiane. E per chi ha bisogno di maggiore spazio, è supportata l'espansione della memoria fino a 1TB tramite scheda MicroSD. Il Nord CE5 è disponibile in tre eleganti colorazioni: Black Infinity, Marble Mist e Nexus Blue.

OnePlus Watch 3 43mm

Design compatto, prestazioni senza compromessi

In linea con la filosofia “Never Settle” di OnePlus, il brand risponde alle richieste della sua community presentando una versione più compatta del suo ultimo smartwatch di punta: il OnePlus Watch 3 43mm. Con un peso di soli 37,8g e una cassa da 1,32 pollici, il OnePlus Watch 3 43mm è lo smartwatch perfetto per i polsi più piccoli.

Realizzata in acciaio inossidabile resistente, la cassa dell’orologio unisce robustezza ed eleganza discreta. Il vetro curvo 2.5D si fonde perfettamente con il design, offrendo un’estetica armoniosa e una sensazione al tatto premium. Il OnePlus Watch 3 43mm propone anche una vasta gamma di quadranti personalizzabili, inclusi quadranti video, che permettono agli utenti di impostare foto o video personali dal proprio smartphone come sfondo dell’orologio, per uno stile davvero su misura.

Con una certificazione IP68 e resistenza all'acqua 5ATM, il OnePlus Watch 3 43mm è progettato per resistere agli schizzi quotidiani, al sudore e persino al nuoto, supportando il monitoraggio delle attività anche in acqua. Il dispositivo è disponibile in due eleganti finiture: Silver Steel e Black Steel.

Prestazioni potenti e autonomia eccezionale

Nonostante il suo formato compatto, il OnePlus Watch 3 43mm raggiunge un perfetto equilibrio tra prestazioni smart e lunga durata della batteria.

Il cuore dell’efficienza del OnePlus Watch 3 43mm è la tecnologia proprietaria Dual Engine Architecture di OnePlus, che costituisce la base dell’autonomia prolungata degli smartwatch del marchio. Questa architettura intelligente consente al Watch 3 43mm di offrire fino a 60 ore di autonomia in modalità smart, e fino a 7 giorni in modalità risparmio energetico, rispondendo a una delle preoccupazioni principali per gli smartwatch compatti.

Anche la ricarica è estremamente efficiente: con la tecnologia Watch VOOC Flash Charging, bastano 10 minuti di ricarica per ottenere un giorno intero di utilizzo intelligente, assicurando che il Watch 3 43mm sia sempre pronto ad accompagnarti.

Funzioni per la mente e il corpo per un maggiore benessere mentale



Il monitoraggio della salute è una funzione centrale negli smartwatch, permettendo agli utenti di tenere traccia dei dati fisici e supportare uno stile di vita sano. Il OnePlus Watch 3 43mm pone un’attenzione completa al benessere, includendo la salute psicologica grazie al sistema aggiornato Mind & Body Evaluation.

Il dispositivo include un barometro in tempo reale in grado di valutare il livello di affaticamento del corpo ogni 30 minuti, fornendo indicazioni sullo stato mentale. Inoltre, monitora i modelli giornalieri di stress e aiuta a identificare i fattori principali che li influenzano.

Per supportare il rilassamento, è possibile avviare una sessione guidata di respirazione di un minuto, con feedback in tempo reale per mostrare come il corpo risponde all’esercizio. L’orologio fornisce anche analisi giornaliere e settimanali sullo stato mentale e fisico, con suggerimenti personalizzati per ridurre lo stress e migliorare il benessere generale.

Fai di più dal polso con Wear OS by Google™



Il OnePlus Watch 3 43mm è alimentato da Wear OS by Google (Wear OS 5), progettato per migliorare prestazioni, durata della batteria ed esperienza utente.

Con Wear OS, gli utenti possono controllare notifiche importanti, monitorare il benessere e accedere alle app Google preferite. L’app YouTube Music per Wear OS consente di scaricare musica per l’ascolto offline anche senza telefono. Inoltre, è possibile restare in contatto con messaggi ed email, effettuare pagamenti con Google Wallet, e navigare in tempo reale con Google Maps — tutto direttamente dal polso.

Grazie all’integrazione completa con Google Play, è possibile cercare nuove app, sincronizzare app con lo smartphone e personalizzare i quadranti. E presto, arriverà anche l’assistente AI di Google, Gemini, per dare il via a una nuova generazione di intelligenza artificiale indossabile direttamente su questo smartwatch.

OnePlus Pad Lite

Dopo il successo del OnePlus Pad 3 lanciato a giugno 2025, OnePlus amplia la propria linea di tablet introducendo un dispositivo economico e entry-level: il OnePlus Pad Lite.

Esperienza visiva e audio coinvolgente su un grande schermo



Il OnePlus Pad Lite è dotato di un ampio display da 11 pollici con un rapporto schermo/corpo dell’85,3%, che garantisce un’esperienza visiva coinvolgente. Il formato 16:10 riduce le bande nere nei video, mentre la profondità colore a 10 bit, 1 miliardo di colori e 500 nit di luminosità offrono immagini vivide. La tecnologia Eye Comfort riduce la luce blu e lo sfarfallio, permettendo un utilizzo prolungato senza affaticamento.

Un sistema audio a quattro altoparlanti certificato Hi-Res Audio, alimentato dalla tecnologia Omnibearing Sound Field, si adatta all’orientamento dello schermo per un suono ricco e direzionale. Nonostante le dimensioni generose, il tablet è spesso solo 7,39 mm e pesa 530 g, con una finitura sabbiata che garantisce una presa sicura e confortevole. Il colore Aero Blue offre un'estetica moderna e rilassante.

Lunga autonomia con ricarica rapida



La batteria da 9.340 mAh offre fino a 80 ore di musica o 11 ore di video, con un’autonomia in standby fino a 54 giorni. Quando necessario, la ricarica rapida SUPERVOOC da 33W consente di ricaricare velocemente il dispositivo, riducendo al minimo i tempi di inattività.

Connettività e multitasking senza sforzo

Funzionalità cross-device come Screen Mirroring, Condivisione Appunti e Galleria Condivisa assicurano una sincronizzazione fluida tra dispositivi OnePlus. Il tablet supporta anche Quick Share per Android e O+ Connect per iOS/iPadOS, rendendo facile la condivisione di file tra piattaforme diverse.

La funzione Open Canvas consente di affiancare più app con finestre regolabili, ideale per lo studio o il lavoro. Alimentato da OxygenOS 15.0.1 e dal MediaTek Helio G100, il OnePlus Pad Lite garantisce prestazioni fluide e affidabili per fino a 36 mesi di utilizzo.

Funzionalità smart pensate per i più giovani



La Modalità Bambini offre controlli parentali, gestione delle app e protezione visiva integrata. È inoltre preinstallato Google Kids Space, che propone contenuti educativi e divertenti, rendendo il Pad Lite una scelta ideale per tutta la famiglia.







OnePlus Buds 4

Gli auricolari OnePlus Buds 4 offrono un sistema premium con doppi driver coassiali: un woofer da 11 mm con diaframma in ceramica-metallo per bassi profondi e un tweeter da 6 mm per alti nitidi. I doppi DAC indipendenti gestiscono l’audio per ciascun driver, mentre il supporto a LHDC 5.0 consente lo streaming ad alta risoluzione (fino a 24-bit/192kHz). La tecnologia OnePlus 3D Audio crea un suono surround immersivo, mentre Golden Sound utilizza la mappatura del condotto uditivo per un tuning audio personalizzato.

Cancellazione del rumore di nuova generazione e chiamate cristalline



Con una ANC adattiva in tempo reale fino a 55dB e copertura su 5500Hz, gli OnePlus Buds 4 eliminano una vasta gamma di rumori ambientali. L’ANC si adatta 800 volte al secondo, mentre il filtro vocale migliorato garantisce chiarezza anche in ambienti rumorosi. La Modalità Adattiva passa in modo intelligente tra trasparenza e cancellazione del rumore in base all’ambiente, ideale sia per i pendolari che per la consapevolezza dell’ambiente circostante. Ogni auricolare è dotato di un sistema a 3 microfoni alimentato da AI e da tecnologia per la riduzione del vento, per una cattura della voce sempre chiara in ogni situazione.

Connettività smart e senza interruzioni



Steady Connect mantiene il Bluetooth stabile anche all’aperto, mentre la funzione AI Translation consente la traduzione istantanea tramite tocco. È disponibile anche una scorciatoia per l’Assistente Vocale personalizzabile, compatibile con smartphone di diversi brand, integrandosi perfettamente nell’ecosistema OnePlus.

Comfort leggero, prestazioni da gaming

Minimalisti e ultraleggeri con 4,7g per auricolare, gli OnePlus Buds 4 supportano gesture a scorrimento intuitive per il controllo del volume. Grazie a Google Fast Pair, connessione a due dispositivi e modalità gaming a bassa latenza da 47ms, offrono massima versatilità. Forniscono fino a 11 ore di autonomia con una singola carica, oppure 45 ore totali con la custodia (ANC disattivata). Bastano 10 minuti di ricarica per ottenere 11 ore di utilizzo complessivo.

Certificati TÜV Rheinland per la salute della batteria e con rating IP55 per resistenza all’acqua e alla polvere, gli OnePlus Buds 4 sono progettati per durare nel tempo.

Prezzi e disponibilità

La nuova gamma di dispositivi OnePlus sarà disponibile a partire dall’8 luglio su OnePlus.com, con soluzioni per tutte le esigenze – dagli smartphone ai tablet, passando per smartwatch e auricolari di ultima generazione.

OnePlus Nord 5

Il nuovo top di gamma della linea Nord arriverà in due configurazioni pensate per soddisfare anche gli utenti più esigenti:

8 GB RAM + 256 GB di memoria interna a €449,00

a 12 GB RAM + 512 GB a €549,00

Il dispositivo sarà disponibile nelle colorazioni Marble Sands, Dry Ice e Phantom Grey.

OnePlus Nord CE5

Perfetto per chi cerca potenza e fluidità a un prezzo contenuto, il Nord CE5 sarà disponibile anch’esso dall’8 luglio, nelle seguenti versioni:

8 GB RAM + 128 GB a €349,00

a 8 GB RAM + 256 GB a €399,00

Il dispositivo sarà disponibile nelle colorazioni Black Infinity, Marble Mist e Nexus Blue.

OnePlus Watch 3 43mm

Il nuovo smartwatch compatto, elegante e completo sarà disponibile nelle colorazioni Silver Steel e Black Steel, al prezzo di €299,00. Per chi desidera personalizzarlo, è disponibile anche il cinturino ufficiale a €29,99.

OnePlus Pad Lite

Il nuovo tablet entry-level firmato OnePlus, ideale per l’intrattenimento quotidiano e lo studio, sarà lanciato nella colorazione Aero Blue con queste configurazioni:

6 GB RAM + 128 GB (solo Wi-Fi) a €229,00

a 8 GB RAM + 256 GB (connettività LTE) a €259,00

a La custodia ufficiale sarà acquistabile separatamente al prezzo di €34,99

OnePlus Buds 4

I nuovi auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore, doppio driver e supporto LHDC 5.0 saranno disponibili in Zen Green e Storm Gray a un prezzo di €119,00.

Offerte di lancio

Per celebrare il lancio, OnePlus propone una serie di promozioni esclusive valide per un periodo limitato:

OnePlus Nord 5

€50 di sconto immediato, con incluso il caricatore SUPERVOOC da 80W e a scelta tra gli auricolari OnePlus Buds 3 Pro (valore €79) o una cover protettiva

€20 di sconto aggiuntivo con la permuta di un vecchio dispositivo [2]

[2] Sconto studenti del 10%

Ulteriore sconto di €20 per tutti gli utenti OnePlus registrati (via account RCC)

Offerte su accessori:

-50% su OnePlus Buds 4 -25% su OnePlus Watch 3 -25% su OnePlus Pad 2



OnePlus Nord CE5

Anche in questo caso, OnePlus offre €50 di sconto, più il caricatore 80W e a scelta Buds 3 Pro o cover inclusi

€20 di sconto aggiuntivo con la permuta di un vecchio dispositivo [3]

[3] Sconto studenti del 10%

Offerte su accessori:

-30% su OnePlus Buds 4 -30% su OnePlus Watch 2R -40% su OnePlus Pad Go



OnePlus Watch 3

€20 di sconto immediato per chi acquista entro il 31 agosto 2025 alle 23:59 CEST

€30 di sconto aggiuntivo con la permuta di un vecchio dispositivo [4]

[4] Ricevi un regalo esclusivo del valore massimo di €79

Offerte su accessori:

-50% su OnePlus Buds 4



OnePlus Pad Lite

€30 di sconto immediato per chi acquista entro il 31 agosto 2025 alle 23:59 CEST

€30 di sconto aggiuntivo con la permuta di un vecchio dispositivo [5]

[5] Ricevi un regalo esclusivo del valore massimo di €39,99

OnePlus Buds 4

€20 di sconto immediato per chi acquista entro il 31 agosto 2025 alle 23:59 CEST

€20 di sconto aggiuntivo con la permuta di un vecchio dispositivo [6]

