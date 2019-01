ADSL e fibra ottica: 1 cliente su 3 vorrebbe cambiare operatore

Sono quasigli italiani che nel corso dell’ultimo annoe fra chi ha un contratto attivo quasi 1 su 3, ovveroche, invece, lo faranno non appena riusciranno a trovare un’offerta migliore o non appena scadrà il vincolo. Sono questi alcuni dei dati emersi dall’indagine commissionata da https://www.facile.it/adsl.html ) all’istituto di ricerca mUp Research che, insieme a Norstat, ha interrogato un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta per indagare il rapporto che i consumatori hanno con i servizi di telefonia ADSL-fibra ottica e sondare il livello di fedeltà dei clienti verso i propri fornitori.La bolletta ADSL-fibra ottica, si legge nell’analisi fatta per Facile.it,. Stilando la graduatoria dei costi domestici che, almeno da un punto di vista psicologico, incidono maggiormente sul budget familiare, l’ADSL-fibra ottica è indicata come risposta dal 32% del campione intervistato - battuta solo dalle bollette di luce e gas e dall’RC auto - e se sono bengli italiani che dichiarano di volernel corso del 2019,nel 2018.«I consumatori sono diventati sempre più attenti alle spese domestiche e, tra queste, la bolletta telefonica è una delle voci su cui è possibile risparmiare in modo più semplice» spiega«Confrontando le tariffe ADSL e fibra ottica è possibile tagliare i costi fino al 40% e anche per questo motivo ogni mese si rivolgono a noi più 200.000 utenti alla ricerca di offerte più convenienti; un numero in costante aumento e proprio in virtù di questa crescente attenzione noi stessi abbiamo lanciato una campagna televisiva dedicata al risparmio sulle tariffe internet casa».Il servizio di ADSL-fibra ottica risulta essere molto diffuso e l’82% del campione intervistato dichiara di avere in casa una linea dati attiva; molto alto è, però, il livello di “” degli italiani nei confronti degli operatori del settore; ildegli intervistati, pari a circa 7,5 milioni di persone,.Quando si parla di internet casa, i; nel campione maschile, la percentuale di chi ha cambiato operatore ADSL-fibra ottica è pari almentre tra le donne scende al 17,7%. Guardando alle fasce di età, invece, risultano essere meno fedeli i clienti con età compresa tra i 35-54 anni (il 23,1% ha cambiato operatore nell’ultimo anno), seguite dai giovani under 35 (20,4%).Analizzando i dati su base territoriale, invece, nellesi è registrata la più alta percentuale di clienti che hanno cambiato operatore; quasi 1 su 4.Cosa spinge gli italiani a cambiare compagnia? La prima ragione è senza dubbio il, motivazione indicata da oltre(76% del campione totale di chi ha scelto un nuovo operatore). La seconda ragione, invece, è la, motivo che ha portato ildei rispondenti a “navigare” verso altre acque.Interessante notare, invece, come la terza ragione per cui gli italiani hanno cambiato operatore, indicata daldei rispondenti, sia la, valore estremamente alto se confrontato con quello delle altre spese domestiche più comuni (bollette, assicurazioni, Pay tv…) e secondo solo a quello registrato nell’ambito della telefonia mobile.; lerisultano essere(79% quelle che hanno per il costo troppo elevato contro il 73% degli uomini) e alla(43% contro il 40% maschile); gli, invece, risultano più attenti e sensibili allee applicate dall’operatore che, quando non trasparenti, si trasformano in spinta al cambiamento (15% contro il 10% delle donne).Tra le fasce d’età, invece, i più attenti allasono prevedibilmente(64% quelli che hanno cambiato per questo motivo), mentre i più attenti al costo sono i clienti con età compresa tra i(81%).Se si guarda invece a coloro che nell’ultimo anno, emerge che tra questidel proprio fornitore mentre il 9% ha sì mantenuto lo stesso operatore, ma ha cambiato l’offerta. A livello complessivo, pur se ancora non ha cambiato, come detto, migrerà verso una nuova compagnia non appena possibile 1 cliente su 3.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita