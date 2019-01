Plantronics lancia i nuovi speakerphone usb portatili Calisto

Calisto 3200

(106,64 € + IVA) e

Calisto 5200

(159,96 € + IVA) sono disponibili in Italia, presso distributori Plantronics e Polycom autorizzati.

ha annunciato il lancio di, speakerphone portatili per personal computer (PC) e dispositivi mobili. I nuovi Calisto 3200 e Calisto 5200 offrono un audio a 360 gradi in un dispositivo compatto e condividono un design plug-and-play semplice che consente a singoli individui o gruppi di persone di avere un'esperienza audio professionale durante le conference call, da qualsiasi stanza o postazione remota.Questi speakerphone sono intuitivi da utilizzare,, abbinati a istruzioni vocali e avvisi che possono fornire un feedback immediato sullo stato della chiamata.può essere collegato, via USB, a PC, Mac e tablet, mentre Calisto 5200 è compatibile anche con i dispositivi mobile attraverso l'attacco jack da 3,5mm. Quando non è connesso allo smartphone, Calisto 5200 si spegne automaticamente, consentendo di estendere l'autonomia della batteria. Inoltre,offre sino a 30 ore di autonomia di ascolto con una sola ricarica, consentendo agli utenti di restare connessi durante i loro spostamenti, senza interruzioni. Entrambi i dispositivi sono disponibili nelle versioni USB-A e USB-C e sono dotati di cavi di collegamento e una custodia da viaggio per essere trasportati comodamente e con facilità.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita