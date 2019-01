Un test con i droni low-cost

I droni "seri" (e costosi)

Funzioni a piacere

Proprio giocattoli no, ma per molti isono ancora oggetti di dubbio valore se costano poco o, quando il cartellino del prezzo "pesa", gadget per adulti dal portafoglio pieno. È arrivato il momento di cambiare idea. Oggi i droni sono strumenti in cui si possono investire somme anche importanti, oltre che divertimento. Videomaker, architetti, persino artisti hanno inserito i droni tra i loro strumenti per il lavoro e la creatività.Probabilmente basta iniziare adi drone per capire se anche noi possiamo seguire il loro esempio. Ma su quali droni conviene puntare? Come spesso accade, è stato il mercato stesso a darsi una direzione premiando i modelli con le possibilità di utilizzo più estese.Oggi laquella dei droni da poche decine di euro, conta poco per chi voglia sperimentare seriamente. Sono modelli che mediamente hanno funzioni di base e un'autonomia ridotta, con caratteristiche tecniche sufficienti a godersi qualche minuto di divertimento e poco altro.Nellaci sono droni sicuramente più gratificanti e la spesa contenuta è un vantaggio. Se alla fine concludiamo che i droni non fanno per noi, avremo speso relativamente poco per un prodotto comunque valido. Se invece vogliamo - letteralmente - volare più alto, servono a fare le prime esperienze per poi passare oltre.In questa classe di droni non limitiamo la nostra scelta alle marche sconosciute che popolano le pagine di Amazon. Ci sono anche modelli di marche note che hanno buone caratteristiche a prezzi contenuti.La fascia deiè quella di maggiore successo. È qui che conviene guardare se il tema droni ci interessa davvero e se abbiamo intenzione e modo di usare i quadricotteri per lavoro. È in questo settore dell'offerta che troviamo i principali droni con ambizioni semi-professionali. A giustificare il maggiore costo rispetto ai droni "entry" è una serie di, ma da valutare in base alle proprie esigenze.Laha una notevole importanza: le riprese aeree sono spesso il compito principale per cui si acquista un drone. Tutti i modelli di questa fascia riprendono in Full HD e, alcuni vanno un po' oltre oppure offrono funzioni particolari come le riprese panoramiche a 360 gradi. La telecamera ovviamente deve essere stabilizzata, ossia connessa a una testa fluida stabilizzata.è un altro fattore chiave. Un drone che resta in volo solo 5-10 minuti permette di fare ben poco, i modelli principali ormai offronodi autonomia, valore comunque influenzato dalla velocità alla quale li facciamo muovere.Le funzioni base di un drone sono bene o male quelle descritte. Sulle altre funzioni accessorie i vari produttori di droni si sono sbizzarriti. Funzioni utili sono ad esempio la, la possibilità di rilevare (ed evitare) ostacoli imprevisti e la capacità di seguire percorsi in base alle coordinate. Tutti i droni "seri" hanno un sensore GPS, quantomeno per tornare al punto di partenza in caso perdano il collegamento con il telecomando. Alcuni droni usano il GPS anche per il geofencing, ossia per non uscire da un'area di volo predeterminata.Creativamente sono interessanti tutte legrazie a cui il drone mantiene l'inquadratura su un soggetto e lo segue anche quando questo è in movimento. Può anche essere interessante sfruttare le app - quando ci sono - che permettono di pilotare i droni con unaPiù funzioni ci sono, più un drone costa. Vale la pena andare oltre la soglia anche simbolica dei 1.500-2.000 euro? L'offerta, se è per quello, non manca. È, che offre ampia possibilità di spesa ma è destinata ad utenti che sanno molto bene cosa serve loro, professionalmente. Il pubblico dei droni davvero "pro" comprende ad esempio chi lavoraE qui, tra droni in sé e accessori, è facile superare la soglia dei diecimila euro.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita