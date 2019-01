Arrivano sul mercato italiano ZenBook 13 (UX333) e ZenBook 14 (UX433), rinnovando l’esclusiva linea ZenBook di Asus.

I nuovi laptop presentano l’innovativo display NanoEdge Frameless, con cornici ultrasottili su tutti e quattro i lati e un impareggiabile rapporto schermo/corpo per un’esperienza visiva senza confini. Grazie al display NanoEdge, il design dei nuovi ZenBook è estremamente compatto, con l’ingombro più ridotto della categoria.

Entrambi i modelli permettono di migliorare la produttività grazie alla nuova esclusiva tecnologia NumberPad, un innovativo tastierino numerico illuminato a LED di dimensioni standard integrato nel touchpad, e alla speciale webcam a infrarossi 3D in alta definizione, per un rapido login tramite Windows Hello, anche in ambienti poco illuminati.

Offrire prestazioni e mobilità allo stesso tempo è una caratteristica distintiva della serie ZenBook, e i nuovi modelli offrono una gamma completa di componenti ad alte prestazioni che includono l’ultima generazione di CPU quad-core Intel Core i7, GPU NVIDIA GeForce MX150, 16GB di memoria RAM, unità SSD PCIe ultraveloci e Wi-Fi di classe Gigabit.

Per garantire la massima produttività in movimento, gli ZenBook 13 e 14 sono dotati del nuovo esclusivo ASUS NumberPad che risolve l’annoso problema della mancanza di un tastierino numerico dedicato sui computer portatili compatti. Toccando l’icona NumberPad nell’angolo in alto a destra del touchpad si scopre un tastierino numerico illuminato a LED di dimensioni standard che consente l’inserimento rapido e intuitivo di dati o calcoli

La nuova serie ZenBook è dotata poi della rivoluzionaria porta USB Type-C (USB-C) per qualsiasi connessione e trasferimenti dati USB 3.1 Gen 2 (fino a 10Gbps) e di una serie di altre porte USB, tra cui USB Type-A (fino a 10Gbps) e USB 2.0. I modelli includono anche una porta HDMI e un lettore di schede microSD.

La nuova serie ZenBook adotta l’ultima generazione di processori Intel Core i7 e una gamma di opzioni grafiche veloci, incluse le schede grafiche NVIDIA GeForce MX150.

I nuovi modelli ZenBook sono dotati di Wi-Fi di classe Gigabit e tecnologia ASUS Wi-Fi Master, per download ultraveloci e streaming fluido.

ZenBook 13 (UX333) è disponibile in Italia, nella colorazione Royal Blue, su Asus eShop, presso gli Asus Gold Store e i principali rivenditori di elettronica al prezzo di 979,00 € (a partire da, IVA inclusa). Inoltre, ZenBook 13 (UX333) è anche disponibile nella colorazione Icicle Silver su ASUS eShop.

ZenBook 14 (UX433) è disponibile nella colorazione Royal Blue al prezzo di 1359,00 € (a partire da, IVA inclusa). Entrambi i modelli comprendono cavo USB-to-LAN ed elegante custodia all’interno della confezione.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita