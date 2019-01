Toshiba: disponibile in Italia la nuova gamma 2-in-1 PortégéX30T-E

ha

annunciato l'arrivodella serie di notebook business 2-in-1. Disponibile in cinque diverse configurazioni – Portégé X30T-E-176, Portégé X30T-E-13M, Portégé X30T-E-115, Portégé X30T-E-17H e Portégé X30T-E-113 – la nuova gamma è dotata di chassis in magnesio con struttura a nido d'ape, che garantisce una maggiore resistenza, caratteristica sempre più richiesta da parte del crescente numero di lavoratori mobile.Peso estremamente ridotto per i nuovi notebook Toshiba:o 1.189 grammi con la tastiera da viaggio opzionale, mentre chi preferisce una soluzione ultraleggera può utilizzare esclusivamente il tablet, appena 799 grammi, ed essere così totalmente libero nel movimento.Grazie a processoridi ottava generazione,e storageultraveloce, la nuova gamma business di Toshiba offre una potenza senza precedenti per garantire elevati livelli di produttività in ogni situazione. L'eccezionale durata della, che con solo trenta minuti di ricarica assicura fino a quattro ore di autonomia, consente di lavorare comodamente anche quando si è in movimento.Dotati di, i nuovi Portégé X30T-E garantiscono un'elevata qualità di visualizzazione dei contenuti così come massima robustezza e resistenza agli urti.In modalità tablet, è possibile utilizzare anche lacon tecnologia Wacom AES Pen 2.0 per prendere appunti durante le riunioni, scrivere o anche disegnare liberamente a mano.I nuovi X30T-E offrono avanzate funzionalità di connettività – tra cu– che consentono di lavorare in modalità mobile in tutta tranquillità. La connessione LTE opzionale, ad esempio, consente ai dipendenti di collegarsi a Internet mentre sono in viaggio.La nuova gamma di Toshiba offre avanzate funzionalità di sicurezza, grazie all'e al, che evitano accessi indesiderati di terze parti e un'adeguata protezione delle informazioni aziendali sensibili in caso di smarrimento o furto del dispositivo.