ASUS stabilisce nuovi record di prestazioni con la scheda madre Pro WS WRX90E-SAGE SE

ASUS ha annunciato che la scheda madre per workstation Pro WS WRX90E-SAGE SE ha stabilito 46 nuovi record di prestazioni con i più recenti processori AMD Ryzen Threadripper PRO, dal PRO 9965WX al top di gamma PRO 9995WX. Un risultato che definisce un nuovo standard per le workstation ad alte prestazioni e conferma questa scheda madre come la piattaforma definitiva per professionisti e overclocker desiderosi di spingere al massimo la potenza della CPU.

I risultati da primato sono stati ottenuti grazie al lavoro degli overclocker professionisti CENS, SEBY, bl4ckdot, Paul7347 e jiacheng_liu.

Ryzen Threadripper PRO 9995WX, con 96 core, 192 thread e boost clock fino a 5,4 GHz, è il nuovo riferimento assoluto tra le CPU ad alte prestazioni. Gli overclocker CENS e SEBY hanno portato questo chip ai suoi limiti, sfruttando al massimo il potenziale della Pro WS WRX90E-SAGE SE. Tra i tanti record, spicca il punteggio nel benchmark HWBOT 265 in 4K, dove SEBY ha superato del 20% il suo stesso record mondiale precedente, ottenuto anch’esso con questa scheda madre.

Il segreto del successo della Pro WS WRX90E-SAGE SE è racchiuso in un sistema di alimentazione particolarmente avanzato, con un VRM composto da (16 x 2) + 3 + 3 + 3 fasi di alimentazione, pronto a soddisfare le richieste delle CPU più esigenti. Generosi dissipatori in alluminio estruso controllano le temperature di MOSFET e choke, mentre due ventole integrate assicurano un flusso d’aria costante nelle zone critiche della scheda.

Questa scheda madre mette a disposizione un set completo di strumenti pensati per gli overclocker più esigenti. Il connettore W_PUMP+ garantisce l’amperaggio necessario per gestire impianti di raffreddamento a liquido completamente personalizzati, mentre il jumper LN2 consente l’avvio del sistema in condizioni critiche, come quelle dell’overclocking subzero. Per monitorare con precisione i parametri fondamentali durante le sessioni di overclock, sono presenti sette punti di misurazione Probelt, che permettono di verificare le tensioni in tempo reale. Infine, i pratici pulsanti ReTry e Safe Boot facilitano le fasi di test e sperimentazione, rendendo più semplice recuperare il sistema in caso di instabilità o configurazioni estreme.

La Pro WS WRX90E-SAGE SE si dimostra ideale anche per i carichi di lavoro più esigenti in termini di memoria, grazie al supporto di otto slot R-DIMM ECC configurabili in architettura a 8 canali. La presenza del supporto ECC garantisce un’elevata integrità dei dati e una maggiore affidabilità del sistema, anche quando si lavora con configurazioni spinte o ottimizzazioni avanzate. In particolare, la combinazione tra moduli ECC e profili EXPO permette di ottenere un equilibrio eccellente tra prestazioni elevate e stabilità operativa.

Il carattere premium della scheda si riflette anche nella dotazione di slot di espansione, opzioni di storage e connettività, pensate per soddisfare le esigenze dei professionisti più evoluti.

