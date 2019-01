ha reso disponibile un nuovo livello dipensato in modo specifico per le piccole imprese e i singoli professionisti. Battezzato, ha l'obiettivo di dare anche alle attività più piccole un servizio paragonabile alle offerte di cui usufruiscono le grandi aziende.Per questo Business Assist prevede innanzitutto una ciascun cliente, in modo da rispondere velocemente alle sue chiamate (in meno di un minuto, dichiara Fastweb). È disponibile anche un servizio di video-assistenza via smartphone.L'assistenza tecnica però si giudica soprattutto da quanto rapidamente risolve i nostri problemi, Fastweb in questo senso spiega che con Business Assist l’intervento tecnico in sede sarà sempresuccessivo alla segnalazione.Il bello di Business Assist è anche che è parte integrante delle offerte di connettività Fastweb . Per i professionisti si tratta di(a partire da 35,95 euro al mese) e di(da 40,95 euro al mese). Per le piccole e medie imprese l'offerta collegata a Business Assist è, a partire da 70,95 euro al mese.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita