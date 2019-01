Amazon amplia il programma di tour gratuiti aperti al pubblico

Sulla base successo riscontrato in termini di presenze ai tour guidati nei propri centri di distribuzione di Passo Corese (Rieti) e Castel San Giovanni (Piacenza) che hanno accolto oltre 10.000 visitatori dal 2015,ha deciso di ampliare il programma di visite guidate nei suoi siti per il 2019.A partire, l’azienda effettuerà due tour al giorno, dal lunedì al venerdì, permettendo così a un maggior numero di visitatori di scoprire cosa accade dopo il ‘click’ su Amazon.it.La formula dei tour è stata totalmente rinnovata in modo da far sentire i visitatori più coinvolti in tutti gli aspetti della vita all’interno del magazzino,Con una superficie di oltre 100.000 m2,è stato il primo sito logistico aperto da Amazon in Italia nel 2011, appena un anno dopo il lancio di Amazon.it. Ad oggi, conta oltre 1.600 dipendenti impiegati a tempo indeterminato.Lo stabilimento di, inaugurato nel settembre 2017, copre una superficie di oltre 65.000 m2. Ad oggi, conta oltre 1.000 dipendenti impiegati a tempo indeterminato ed è il primo in Italia ad essere dotato della tecnologiaChiunque desideri visitare i centri di distribuzione di Castel San Giovanni e Passo Corese può prenotare un tour al seguente link:Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita