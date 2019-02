Da Canon un proiettore laser 4K con luminositÃ  di 40.000 lumen al centro

Risoluzione 4K nativa (4.096 x 2.160 pixel) con rapporto dimensionale 17:9

DLP da 3 x 1,38", per un'eccellente riproduzione cromatica senza break-up cromatico

Costo totale di proprietà contenuto con almeno 20.000 ore di funzionamento senza bisogno di manutenzione

Immagini cristalline grazie a 40.000 lumen centrali

Ottiche sigillate, liquido e ventola di raffreddamento per la massima affidabilità

, diventando così il proiettore Canon con la luminosità più elevata realizzato finora. Il proiettore offre quattro differenti modalità di proiezione, inclusa quella a luminosità costante e a regolazione manuale, che può essere calibrata con incrementi dell'1% nel range tra il 30% e il 100%, in modo da allungare il ciclo di vita del proiettore e avere un maggiore controllo della sorgente luminosa per il blending. Con una proiezione estremamente precisa e curata nei dettagli, LX-4K3500Z utilizza tre pannelli DLP da 1,38" per un'elevata risoluzione 4K nativa pari a 4.096 x 2.160 pixel: soluzione perfetta per eventi pubblici o sportivi, per il noleggio e le installazioni scenografiche.LX-4K3500Z garantisce una proiezione fedele dei contenuti con risoluzione 4K e offre la possibilità di selezionare diverse modalità di riproduzione delle immagini. Tra queste è inclusa la modalità simulazione DICOM con una riproduzione nitida della scala di grigi, utilizzata nel campo della formazione medica e ideale per grandi conferenze.Ideale per ambienti complessi, come per esempio spazi scomodi o difficili,. LX-4K3500Z permette la correzione angolare del trapezio, la messa a punto degli angoli e la correzione geometrica per eliminare le distorsioni causate dalle superfici curve, come gli angoli di un muro o gli spazi sferici, caratteristiche che lo rendono perfetto per proiezioni in auditorium. Una soluzione ideale anche per installazioni creative con più dispositivi, grazie alla funzione integrata di edgeblending che permette di riprodurre un'unica immagine, condivisa da più proiettori, e di correggere la posizione dei rispettivi pixel per garantire la massima precisione di proiezione. I System Integrator possono regolare la posizione dell'immagine senza inclinare o riposizionare il proiettore, poiché tutti gli obiettivi intercambiabili integrano shift, zoom e messa a fuoco motorizzati; la funzione di salvataggio delle impostazioni degli obiettivi permette di richiamare facilmente le caratteristiche specifiche di ogni obiettivo.