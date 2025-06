Sony amplia la famiglia di display LED con il lancio di Crystal LED CAPRI

Sony amplia la propria linea di LED wall con il debutto di Crystal LED CAPRI. La nuova serie CAPRI raggiunge una luminosità massima di 1.500 cd/m2con un passo dei LED di 2,50 mm. Le caratteristiche principali sono l'elevata frequenza di aggiornamento e luminosità, l'ampia gamma di colori e l'antiriflesso. Ulteriori vantaggi sono la flessibilità di installazione, la struttura familiare, la manutenzione semplificata e la compatibilità con l'ecosistema di tecnologie di produzione virtuale di Sony. I nuovi modelli, ZRD-VS25FB e ZRD-VS25FM sono compatibili rispettivamente con i controller Brompton e Megapixel.

Gli ultimi modelli Crystal LED sono rivolti a un'ampia gamma di clienti che desidera supportare in modo conveniente le applicazioni di produzione virtuale, tra cui televisione, lungometraggi, spot pubblicitari e broadcast, oltre che per il noleggio, le aziende e gli allestimenti. La serie CAPRI offre opzioni che garantiscono l'elevata qualità delle immagini sinonimo di Sony, a un prezzo più accessibile. CAPRI completa inoltre la serie Crystal LED VERONA, fiore all'occhiello di Sony, utilizzando gli stessi controller e offrendo la stessa luminosità di VERONA. Questa compatibilità massimizza la flessibilità consentendo di utilizzare il wall LED CAPRI insieme al wall LED VERONA, ad esempio VERONA come wall principale e CAPRI sul soffitto. La serie CAPRI sarà disponibile a partire da questo inverno.

La serie CAPRI combina elevate frequenze di aggiornamento fino a 7.680 Hz per ridurre gli artefatti di scansione e garantire un movimento fluido e uniforme. Grazie all'elevata luminosità di 1.500 cd/m2, completata dalla copertura di oltre il 98% della gamma cromatica DCI-P3, i display riproducono accuratamente immagini realistiche. Inoltre, i nuovi modelli sono dotati di funzionalità antiriflesso per attenuare l'impatto dei riflessi delle apparecchiature di illuminazione.

Le ultime serie Crystal LED CAPRI si avvalgono anche dei recenti progressi in materia di installazione per garantire un allestimento rapido ed efficiente. Con un cabinet 1:1 ottimizzato per installazioni temporanee, come le fasi di produzione virtuale, i modelli possono essere assemblati e smontati in modo rapido e semplice grazie a perni di posizionamento per un facile allineamento e a un meccanismo di bloccaggio a leva senza attrezzi.

Inoltre, la natura modulare di Crystal LED ne consente l'installazione in varie dimensioni e configurazioni, tra cui l'installazione impilata, appesa, curva o ovale, e un telaio rinforzato supporta un peso maggiore rispetto ai modelli precedenti. Le piastre di protezione dei bordi e le guide per i perni riducono i danni e l'usura delle parti.

Grazie all'allineamento con Tessera SX40 di Brompton e HELIOS di Megapixel, i modelli LED Crystal di CAPRI mantengono il controllo utilizzando gli stessi strumenti e le stesse interfacce già comunemente utilizzati nel settore, riducendo la necessità di ulteriore formazione e massimizzando i tempi di attività.

Per mantenere le produzioni virtuali focalizzate sui processi creativi, Crystal LED CAPRI è dotato di caratteristiche che semplificano la manutenzione: i blocchi di moduli LED possono essere sostituiti dalla parte posteriore e sono dotati di spie di stato per identificare facilmente quali blocchi necessitano di manutenzione.

Sony è ben posizionata nello spazio della produzione virtuale, infatti offre ai clienti un ecosistema connesso di soluzioni che comprende telecamere cinematografiche e pan-tilt-zoom, un sistema di tracciamento delle telecamere senza marcatori, LED wall, commutazione live multi-camera. Inoltre, fornisce opzioni di produzione remota, strumenti di previsualizzazione, motion capture mobile e un set di strumenti di produzione virtuale, che insieme contribuiscono all'efficienza del flusso di lavoro.

Come parte del Virtual Production Tool Set di Sony, una raccolta di risorse per migliorare i flussi di lavoro di pre-produzione e sul set, Crystal LED CAPRI supporta Color Calibrator per garantire che i colori visualizzati prima delle riprese corrispondano a quelli che appaiono nei giornalieri. In aggiunta, il Plugin per telecamere e display combina informazioni tecniche sulle telecamere e sui LED per aiutare a prevedere e risolvere l'aliasing durante la pre-visualizzazione e sul set. La versione 3.0 del Virtual Production Tool Set, prevista per l'autunno 2025, offrirà la possibilità di compensare lo spostamento del colore fuori asse in esclusiva per alcune serie di LED Crystal, tra cui CAPRI, VERONA e serie B. Utilizzando le informazioni sulla posizione della telecamera, questa funzione correggerà in tempo reale gli spostamenti di colore dovuti a installazioni curve o angolate, riducendo significativamente la correzione del colore e l'editing in post-produzione.

