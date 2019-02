I servizi di localizzazione di TomTom arrivano sul Cloud Microsoft

hanno annunciato l'ampliamento della loro partnership portando le mappe e i dati del traffico TomTom nella moltitudine di scenari di utilizzo dei serviziGrazie a questa integrazione più ampia, TomTom diventa provider di dati di posizione per. TomTom a sua volta sta ampliando il suo rapporto con Microsoft con la scelta diAzure Maps offre API di posizione sicure per fornire un contesto geospaziale ai dati. Il servizio Azure Maps aumenta il valore della piattaforma cloud Microsoft Azure per quelle aziende e sviluppatori che stanno creando soluzioni per. In questo contesto, la fornitura da parte di TomTom dei propri dati e servizi di localizzazione rappresenta una componente importante per andare incontro alle necessità dei clienti nei diversi ambiti di applicazione."Questa profonda collaborazione con TomTom è molto diversa da qualsiasi altra partnership Microsoft abbia mai avuto prima nell'ambito delle mappe",. "Il fatto che TomTom conservi i propri servizi sul cloud di Azure porta con sé i loro grafi di dati delle mappe. La realizzazione delle mappe su Azure riduce la latenza per le applicazioni dei clienti, assicurandoci di offrire i dati più aggiornati tramite Azure Maps. In questo modo, clienti Azure di qualsiasi settore finiscono col godere di innumerevoli vantaggi grazie al fatto che sia i loro dati geospaziali e gli analytics, i dati TomTom e i servizi di Azure Maps sono tutti in esecuzione sullo stesso cloud".Azure Maps abilita per Microsoft. I clienti di Azure possono ora godere di un supporto nativo che spazia dalla creazione di dashboard per la visualizzazione di analytics spaziali in ambito IoT, ai molteplici scenari di applicazione nella mobilità, per lo spostamento dei veicoli.Ad esempio,, i clienti potranno facilmente monitorare l'utilizzo di sensori agricoli per colture, bestiame, trattori e altro ancora, ottimizzando la produzione. L'utilizzo dei servizi di routing di Azure Maps supportati da TomTom consentirà una proficuafino alla vendita al dettaglio, ai ristoranti e alla consegna a domicilio. L'utilizzo delle mappe e delle informazioni sul traffico più aggiornate offrirà la possibilità di determinare l'intervallo di consegna, ottimizzarne i percorsi e fornire informazioni dettagliate ai clienti.La fornitura da parte di TomTom delle mappe e delle informazioni sul traffico più aggiornate, in combinazione con i servizi Azure Maps e gli SDK, contribuiranno. L'utilizzo dei servizi TomTom da parte degli SDK di Azure Maps semplificherà il rendering di moltitudini di set di dati provenienti da fonti diverse - comee altro ancora, attraverso un'applicazione, basata sulle mappe, realizzata per mostrare informazioni sulla città cruciali per i suoi abitanti.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita