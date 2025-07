Ant International lancia Alipay+ Voyager, un assistente di viaggio AI integrato per utenti di portafogli digitali

Con partner come Agoda, Fliggy e Trip.com, Ant International presenta Alipay+ Voyager, un assistente di viaggio AI integrato nei portafogli digitali, progettato per semplificare e arricchire l’esperienza di viaggio dei consumatori globali.

Alipay+ Voyager unisce le capacità di agentic AI di Ant International all’offerta di servizi di viaggio internazionali forniti da OTA (Agenzia di Viaggi Online) e oltre 100 milioni di merchant globali dell’ecosistema di Alipay+.

Attraverso una singola interfaccia AI integrata in e-wallet e super app, Alipay+ Voyager supporta i viaggiatori – tramite testo o voce e nella loro lingua locale – nella pianificazione dell’itinerario, nella prenotazione e negli acquisti presso i merchant locali, il tutto in modo fluido e continuo.

Il lancio iniziale di Alipay+ Voyager avviene su tre dei principali portafogli mobili asiatici: Alipay (Cina continentale), AlipayHK (Hong Kong SAR, Cina) e GCash (Filippine), in concomitanza con l’inizio dell’alta stagione estiva. L’estensione ad altri partner di pagamento Alipay+ è prevista durante il resto del 2025.

Nata come soluzione tecnologica per i pagamenti transfrontalieri, Alipay+ supporta oggi 36 portafogli digitali e app di pagamento con 1,7 miliardi di account consumer connessi a oltre 100 milioni di merchant. Il team Wallet Tech di Alipay+ collabora con partner e-wallet nei mercati emergenti dal 2015 per sviluppare soluzioni di pagamento, sicurezza e crescita. Oggi, il team mira ad ampliare ulteriormente le suite di agentic AI per vari settori tramite Alipay+ GenAI Cockpit, la piattaforma AI principale per le fintech.

Alipay+ Voyager offre una serie di funzionalità distintive:

Assistenza intelligente end-to-end da un unico hub all’interno di wallet familiari: supporto in tutte le fasi del viaggio – ricerca, decisione e azione – prima, durante e dopo;

all’interno di wallet familiari: supporto in tutte le fasi del viaggio – ricerca, decisione e azione – prima, durante e dopo; Connessioni global-to-local in tempo reale : transizione fluida verso servizi locali come ride-hailing, trasporto pubblico, shopping, ristorazione e attrazioni turistiche;

: transizione fluida verso servizi locali come ride-hailing, trasporto pubblico, shopping, ristorazione e attrazioni turistiche; Supporto mirato e proattivo : Voyager AI intuisce le preferenze dell’utente, risolve anticipatamente problemi (es. ritardi aerei o maltempo) e propone soluzioni rilevanti in tempo reale, direttamente nel wallet d’origine;

: Voyager AI intuisce le preferenze dell’utente, risolve anticipatamente problemi (es. ritardi aerei o maltempo) e propone soluzioni rilevanti in tempo reale, direttamente nel wallet d’origine; Nuove opportunità di crescita per merchant e OTA: accesso a mercati core tramite un’unica integrazione con i principali e-wallet regionali e globali.

“I viaggiatori utilizzano sempre più la tecnologia per migliorare le proprie esperienze, e il settore deve adattarsi a queste nuove esigenze,” ha dichiarato Douglas Feagin, Presidente di Ant International. “Integrando un assistente di viaggio proattivo e sempre disponibile, basato sull’AI, direttamente nei portafogli digitali più utilizzati, offriamo a partner del settore travel e dei pagamenti nuove modalità per coinvolgere i turisti in modo personalizzato in ogni fase del loro viaggio.”

