Motorola dà il benvenuto al nuovo moto g7

All'esordio il nuovo

di Motorola, completamente incentrato sulla tecnologia di una fotocamera all'avanguardia e dalle prestazioni reattive. Un piccolo movimento o condizioni di scarsa illuminazione non rappresentano più un problema con il sistema a doppia fotocamera da 16 MP dotata di stabilizzatore ottico dell'immagine.

Il sistema a doppia fotocamera da 12 MP è dotato di effetti sfocatura, Spot Color, Auto Smile Capture e Google Lens così da scatenare tutta la creatività e interagire con il mondo che ci circonda.

Inoltre, il nuovo software della fotocamera e l'intelligenza artificiale aiutano a scattare come un professionista con caratteristiche sorprendenti come la

e l’

-

.

Caratterizzano il nuovo dispositivo la ricarica TurboPower da 27 W che garantisce 12 ore di autonomia in soli 15 minuti e

con il processore Snapdragon 636 Mobile Platform.

Il suo nuovo design con display Max Vision da 6,2" offre un'esperienza di contenuti immersiva con risoluzione Full HD+, amplificata dagli altoparlanti stereo Dolby Audio

.

La nuova generazione di smartphone moto g è dotata di esclusive MotoExperience che rendono l'utilizzo dello smartphone più semplice e divertente. One Button Nav, recentemente riprogettato, sostituisce i pulsanti di navigazione con una semplice barra sullo schermo. In combinazione con Android 9.0 Pie, ad ogni swipe, tocco e pressione reagisce meglio di prima.

Migliorata anche la modalità di acquisizione degli screenshot: ora è possibile catturare screenshot più ampi del proprio schermo e modificarli subito dopo.



