Il mercato italiano della tecnologia di consumo cresce del 3% nel 2018

Dopo un 2017 in leggera flessione, lo scorso anno è tornato a crescere il mercato italiano della Tecnologia di Consumo, che ha visto unSecondo le rilevazionirealizzate con metodologia Retail Panel*, il valore complessivo del mercato è passato dai 14,3 miliardi di euro del 2017 ai 14,7 miliardi del 2018.Un risultato significativo, dato che si tratta delTrale ragioni di questa inversione di tendenza c'è sicuramente, sempre più attratto da dispositivi di fascia alta, tecnologicamente avanzati e quindi anche con un prezzo medio più alto.Se le vendite nei punti vendita tradizionali rimangono praticamente invariate rispetto allo scorso anno (+0,5%),, che arriva a rappresentare a fine 2018 ildelle vendite a valore.Traina la crescita la, che a fine 2018 è arrivato a generare il 39% del valore complessivo del mercato italiano dei Technical Consumer Goods. Trend in crescita anche per il Grande Elettrodomestico (+3%) e il Piccolo Elettrodomestico (+2,5%) che arrivano a pesare rispettivamente il 14,4% e il 9,1% del totale mercato. Cresce anche ilsettore Information Technology/Apparecchiature per l'ufficio(+1,5%), che si conferma essere il secondo per importanza, con una quota pari al 19,2%.L'registra una piccola flessione (-0,4%) rispetto al 2017, mentre rallenta in maniera più significativa il comparto della Fotografia (-3,6%). Decisamente più negativo il risultato del comparto Home Comfort (-11,9%) e del Media Storage (-15,2%), che però rappresentano solo una piccola quota del mercato italiano della Tecnologia di Consumo.