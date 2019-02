Trimestrale Apple: vendite iPhone -15%

fatturato fra i 55 miliardi di dollari e i 59 miliardi di dollari

margine lordo fra il 37% e il 38%

spese operative fra gli 8,5 miliardi di dollari e gli 8,6 miliardi di dollari

altre entrate/(spese) di 300 milioni di dollari

aliquota fiscale di circa il 17%

ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2019, conclusosi il 29 dicembre 2018. L’azienda ha annunciato, una diminuzione del 5% rispetto al trimestre dell’anno precedente, e un utile trimestrale per azione diluita di 4,18 dollari, in crescita del 7,5%. Le vendite internazionali hanno rappresentatoIl fatturato derivante dalla vendita di iPhone è diminuito del 15% rispetto all’anno precedente, mentre il fatturato totale di tutti gli altri prodotti e servizi è aumentato del 19%. Il fatturato derivante dai servizi ha raggiunto il massimo storico di, un incremento del 19% rispetto allo scorso anno. Il fatturato derivante dalla vendita di Mac e dispositivi indossabili, di domotica e accessori ha a sua volta raggiunto il massimo storico, con un incremento rispettivamente del 9% e del 33%, mentre il fatturato derivante da iPad è aumentato del 17%.“Malgrado la delusione per non aver confermato la guidance, la nostra gestione in Apple guarda al lungo termine e i risultati di questo trimestre dimostrano che le fondamenta del nostro business sono assolutamente solide,” ha dichiarato. “La nostra base installata attiva di dispositivi ha raggiunto il massimo storico di 1,4 miliardi nel primo trimestre, con un incremento che ha coinvolto tutte le aree geografiche. Questo dato testimonia chiaramente la soddisfazione e la fedeltà dei nostri clienti; anche i nostri servizi hanno fissato nuovi record, grazie al nostro vasto ecosistema in costante crescita.”“Abbiamo generato un solido flusso di cassa operativo di 26,7 miliardi di dollari durante il trimestre di dicembre e l’utile per azione ha raggiunto un record assoluto di 4,18 dollari,”. “Nel trimestre abbiamo reso oltre 13 miliardi di dollari ai nostri investitori attraverso dividenti e riacquisto di azioni. Il nostro saldo di cassa netto ammontava a 130 miliardi di dollari alla fine del trimestre e miriamo costantemente a un saldo neutro.”Apple fornisce la seguente guidanceSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita