Amazon lancia due brand di arredamento: Movian e Alkove

Amazon svela Movian e Alkove: i due primi marchi propri di mobili per l’Italia, che propongono pezzi di arredamento per il salotto, la sala da pranzo, il bagno e il resto della casa. Luci, arredo per la casa e prodotti tessili completano la collezione.





pezzi di arredamento dalle linee semplici e dallo stile nordico. Da un

Disegnato per abbracciare uno stile di vita moderno e dinamico, Movian offre una pratica e flessibile collezione di moderni. Da un letto singolo minimalista a un guardaroba dal design giapponese, la gamma di prodotti include pezzi di arredamento pensati per arricchire ogni spazio nella casa. Con prodotti funzionali, Movian offre prodotti di qualità disegnati per clienti che muovono i loro primi passi per creare uno spazio unico. I clienti possono scoprire il brand su Amazon.it/movian

un design di classe e una qualità di materiali esclusiva. Alkove offre una collezione di pezzi chiave di elevata qualità come un elegante Alkove è un marchio raffinato per clienti che apprezzano. Alkove offre una collezione di pezzi chiave di elevata qualità come un elegante sofa realizzato a mano . Prodotti raffinati come comodini di legno di massello dal design curato, sedie decorative con particolari in faggio o un tavolino con ruote in quercia selvatica, permettono ai clienti di arredare da soli le proprie case rendendole uniche, dei veri e propri luoghi che catturano lo sguardo. Tutti i prodotti Alkove possono essere scoperti su Amazon.it/alkove

