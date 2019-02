Kaspersky Lab: una persona su dieci utilizza le criptovalute

Gli exchange, di solito, richiedono commissioni di servizio per il prelievo di denaro.

Se decidono di rimuovere i propri fondi digitali, gli utenti non possono reagire con prontezza alle evoluzioni del prezzo delle criptovalute.

Numerose operazioni in "Moneta Fiat" (o moneta a corso legale) proveniente da fonti anonime possono sollevare dei dubbi da parte degli enti governativi regolatori.

Verificare sempre l'indirizzo di un portafoglio digitale online e non seguire link che rimandano a banche online o a web wallet non meglio identificati;

Utilizzare un hardware wallet per criptovalute;

Fare sempre più verifiche sugli indirizzi dei destinatari, sugli importi inviati e sull'entità delle commissioni correlate prima di procedere con una transazione;

Dotarsi di una frase da imparare a memoria che permetta di recuperare un crypto wallet nel caso in cui si perda o si dimentichi la password.

Installare soluzioni di sicurezza come Kaspersky Internet Security, per salvaguardare i dispositivi utilizzati per accedere ai portafogli digitali e per fare trade negli exchange di criptovalute.

Le criptovalute, spesso associate al mondo "geek" o a coloro che cercano di raccogliere denaro in breve tempo, sono diventate un metodo di pagamento diffuso. Secondo un recente, una persona su dieci (il 13%) le utilizza oggi per fare acquisti. Tuttavia, anche i cybercriminali stanno abbracciando questa tendenza, prendendo di mira gli scambi di criptovalute eper colpire gli investitori.Questa evoluzione può determinare un aumento del rischio, da un punto di vista economico, per le persone che accumulano i loro risparmi attraverso questo tipo di tecnologie non protette, mentre gli hacker stanno sviluppando tecniche sempre più sofisticate per ottenere l'accesso a questo tipo di fondi.Sempre più realtà propongono di utilizzare le criptovalute come metodo di pagamento, tanto che varie anchele stanno accettando. Al momento i prezzi sono in calo e anche alcune tra lestanno addirittura avviando delle collaborazioni con alcuni exchange di criptovalute.Tuttavia, poiché le persone mostrano interesse crescente nell'utilizzo delle criptovalute sia per investire sia per spendere i propri soldi, i loro fondi digitali rischiano di essere sottratti dai wallet elettronici, da scambi poco sicuri o attravero delle Initial Coin Offering (ICO).Tra i casi di maggior rilevanza, è possibile citare il furto di, avvenuto quattro anni e mezzo fa, o la violazione subita daQuesti casi dimostrano quanto possano essere vulnerabili gli exchange e quanto possa essere facile per i cybercriminali accedere alle reti in tempo reale e causare danni anche estesi e irreparabili. Se dovesse verificarsi il furto di tutto il denaro digitale di uno scambio di criptovalute, l'exchange verrebbe semplicimente chiuso e agli investitori non vorrebbe restituito nulla. Anche le ICO sono particolarmente a rischio, perché le persone che le creano spesso non hanno alcuna formazione o esperienza in materia di sicurezza informatica. Questoe anche di reagire prontamente in caso di incidente. In sostanza, è possibile affermare che il mercato delle criptovalute non è ancora regolamentato e non esistono meccanismi di valutazione del rischio.Gli investitori che operano nel mondo delle criptovalute e che, per motivi di sicurezza,, dovrebbero essere consapevoli delle difficoltà e degli inconvenienti che potrebbero verificarsi:Ai consumatori che vogliono continuare a utilizzare le criptovalute come metodo di investimento e di pagamento, Kaspersky Lab raccomanda di: