Aumentano gli acquisti online: +3,87% la spesa pro capite rispetto al 2024

Il primo weekend di saldi estivi ha segnato il via alla stagione dello shopping e, anche quest’anno, gli italiani non hanno perso l’occasione per fare acquisti. Secondo i dati della banca online N26, la spesa pro capite è cresciuta dell’1,29% rispetto al 2024, sia nei negozi fisici che online. A guidare la corsa agli acquisti sono stati soprattutto i più giovani: gli under 30 hanno speso in media il 5,08% in più rispetto allo scorso anno. A confermare il trend lo shopping online, sempre più preferito dagli italiani, con una spesa media per transazione cresciuta del 3,87% rispetto allo stesso periodo del 2024.

E, con il crescente utilizzo dei canali digitali per lo shopping, le truffe online registrano un aumento costante, sia per quantità che per livello di inganno. Tra gli esempi di raggiri più frequenti, quello dei “fake shop”, marketplace fasulli che offrono articoli inesistenti a prezzi troppo vantaggiosi o riproducono fedelmente siti di brand noti. In questo caso, dopo aver ottenuto il pagamento o i dati personali del cliente, i truffatori spariscono nel nulla. E non solo. Tra le truffe più insidiose figura anche l’impersonation che, secondo i dati N26 colpisce in particolare il nostro Paese, seguito da Francia e Spagna: una frode in cui il truffatore si finge una figura terza, come ad esempio un corriere, per ottenere informazioni personali e sensibili. Per muoversi con tranquillità nel mondo dello shopping online, è importante restare sempre vigili e adottare qualche semplice accorgimento, così da poter approfittare delle offerte senza preoccupazioni.

Con i saldi estivi appena partiti, quindi, il team Trust&Safety di N26 ricorda le semplici ma fondamentali regole per evitare di cadere vittima di truffe digitali:

Fidati del tuo istinto: se un’offerta sembra troppo bella per essere vera… probabilmente lo è.

Sconti esagerati sono spesso un’esca per cui, prima di acquistare, è buona norma confrontare il prezzo su altri siti affidabili, cercare il prodotto online e leggere più recensioni da fonti diverse.

Sconti esagerati sono spesso un’esca per cui, prima di acquistare, è buona norma confrontare il prezzo su altri siti affidabili, cercare il prodotto online e leggere più recensioni da fonti diverse. Attenzione agli annunci social: sempre più truffe arrivano dai social e rimandano a negozi fake. Prima di cliccare, controlla il profilo che ha pubblicato l’annuncio: se è nuovo, con pochi contenuti o follower, è bene diffidare.

sempre più truffe arrivano dai social e rimandano a negozi fake. Prima di cliccare, controlla il profilo che ha pubblicato l’annuncio: se è nuovo, con pochi contenuti o follower, è bene diffidare. Esamina il sito con attenzione: anche l’aspetto grafico può rivelare una truffa. Siti con layout scadente, immagini sgranate, errori grammaticali o senza sezioni fondamentali (come "Contatti", "Chi siamo", rimborsi o resi) sono segnali di un possibile fake shop.

Siti con layout scadente, immagini sgranate, errori grammaticali o senza sezioni fondamentali (come "Contatti", "Chi siamo", rimborsi o resi) sono segnali di un possibile fake shop. No a metodi di pagamento non tracciabili. Se l’unico modo per pagare è tramite bonifico, carte regalo o app non ufficiali, si tratta quasi certamente di una truffa. I siti sicuri offrono sempre opzioni di pagamento protette e tracciabili.

Se l’unico modo per pagare è tramite bonifico, carte regalo o app non ufficiali, si tratta quasi certamente di una truffa. I siti sicuri offrono sempre opzioni di pagamento protette e tracciabili. Occhio ai link sospetti e alle richieste urgenti. Mai cliccare su link ricevuti via SMS o email se non si è certi della provenienza. E se qualcuno ti mette fretta, ti crea panico o ti spinge a condividere subito dati bancari o personali, probabilmente sta tentando un attacco di phishing.

Mai cliccare su link ricevuti via SMS o email se non si è certi della provenienza. E se qualcuno ti mette fretta, ti crea panico o ti spinge a condividere subito dati bancari o personali, probabilmente sta tentando un attacco di phishing. Non condividere mai PIN, password o dati della carta. Né la banca, né altri enti seri ti chiederanno queste informazioni via messaggio o telefono.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita