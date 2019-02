in occasione dilancia per i propri clienti l'offerta, una Limited Edition per i primi 1.000 clienti che ne richiederanno l'attivazione.L'offerta- disponibile sia per i nuovi clienti sia per chi ha già scelto Noitel - comprende 1.500 minuti di chiamate nazionali verso tutti (senza scatto alla risposta, con scatti anticipati di 30 secondi) e 6 GB di traffico internet.Dal 12 al 28 febbraio, collegandosi direttamente al portale web dell'operatore ( noitelmobile.it ) o recandosi presso i punti vendita Noitel Italia, sarà possibile attivare l'offerta a un costo di, più € 5 per l'attivazione della promozione. Mentre per tutti i nuovi clienti, la SIM avrà un costo di soli € 10.Tutte le SIM Noitel. Le ricariche possono essere effettuate sul sito ufficiale o presso uno dei 70.000 punti Lottomatica, utilizzando il servizio PiùRicarica o telefonicamente. È inoltre possibile la ricarica in uno dei 40.000 punti vendita Sisal presenti sul territorio.Sarà possibile attivare l'offerta solo fino al 28 febbraio 2019 entro le ore 23:59.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita